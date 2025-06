Papież Leon XIV jest spokrewniony z wieloma gwiazdami. Jedną z nich jest Madonna

To, co jeszcze niedawno wydawało się nieprawdopodobne, dziś jest faktem potwierdzonym przez badaczy genealogii. Nowy papież, Leon XIV, znany wcześniej jako Robert Francis Prevost, jest dalekim kuzynem jednej z najbardziej prowokacyjnych postaci w historii muzyki - Madonny. Informację podał "The New York Times", który zlecił szczegółowe badania rodzinnych korzeni duchownego.

Genealodzy z organizacji American Ancestors i Cuban Genealogy Club stworzyli drzewo genealogiczne papieża obejmujące ostatnie 500 lat. Okazało się, że zarówno on, jak i Madonna mają wspólnego przodka - Louisa Bouchera de Grandpré, Kanadyjczyka urodzonego w XVII wieku w Trois-Rivières w Quebecu. To sprawia, że Leon XIV i piosenkarka są kuzynami dziewiątego stopnia.

Madonna komentuje: "Silvio! Jesteśmy spokrewnieni z papieżem!"

Wieści o niespodziewanym powiązaniu szybko dotarły do Madonny. Artystka znana z używania religijnych symboli w kontrowersyjny sposób, np. w teledysku "Like a Prayer" czy podczas trasy "Blond Ambition", zareagowała na Instagramie. Udostępniła zdjęcie z ojcem i żartobliwie podpisała: "Silvio! Jesteśmy spokrewnieni z papieżem! Pozuj!", nawiązując do słynnej frazy "Strike a pose" z jej przeboju "Vogue".

Dla wielu to symboliczny zwrot historii - artystka, kiedyś potępiona przez Watykan, okazuje się daleką krewną głowy Kościoła.

Rodzinne powiązania Leona XIV sięgają Hollywood i polityki

Madonna nie jest jedyną celebrytką, z którą papież dzieli wspólnych przodków. Według raportu "The New York Times", Leon XIV jest również spokrewniony z Justinem Bieberem, Angeliną Jolie i Hillary Clinton. Wszystko to dzięki wspólnym kanadyjskim korzeniom, które rozsiewały się przez pokolenia na całym kontynencie.

Burzliwa historia rodu Prevosta

Badania genealogiczne ujawniły również ciemniejsze karty w historii przodków nowego papieża. Część jego antenatów była zaangażowana w kolonializm i niewolnictwo. Prababka Leona XIV, Marie Jeanne, była zniewoloną kobietą, która urodziła sześcioro dzieci Françoisowi Lemelle'owi. Z kolei Charles Louis Boucher de Grandpré, inny z przodków, służył jako dowódca milicji w Luizjanie podczas wojny o niepodległość USA.

Zaskakująco bogate i różnorodne korzenie papieża ukazują, że jego historia nie ogranicza się wyłącznie do duchowej służby - sięga głęboko w skomplikowane dzieje Ameryki Północnej i Łacińskiej.