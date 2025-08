Grupa Papa Dance w związku z 40-leciem istnienia zaprezentowała nowy album "Mama Dance" . To druga płyta reaktywowanego składu, który tworzą od 2022 r. Grzegorz Wawrzyszak (pierwszy wokalista, śpiewał w grupie w latach 1984-1985) i grający na instrumentach klawiszowych Kostek Joriadis (w zespole w latach 1985-1986). Tę dwójkę wspiera grający na instrumentach klawiszowych producent Emil Jeleń (znany m.in. z Beat Magic i Top One ).

"To hołd dla brzmień lat 80., który jednocześnie flirtuje ze współczesną produkcją i nowoczesną aranżacją. 'Mama Dance' to płyta pełna melodii, syntezatorowych riffów i rytmu, który porusza - zarówno tych, którzy dorastali z Papa Dance, jak i nowych słuchaczy" - czytamy w informacji o nowym albumie.

"Jesteście Panowie kopalnią przebojów. Trzeba iść dalej. Poproszę, żebyście nie rezygnowali. Zróbcie nową płytę, ale jest warunek, w tym samym składzie. To funkcjonuje i to rewelacyjnie", "Elegancko, kolejny przebój", "Synth pop najwyższej próby", "To jest to, ciekawe co na to Sławosz Uznański-Wiśniewski, serio" - czytamy w komentarzach.