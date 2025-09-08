Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. 66-letni artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności śmierci muzyka. Po sekcji zwłok ujawniono, że konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, które pomogą ustalić przyczyny zgonu.

Państwowy pogrzeb Stanisława Soyki. Specjalna prośba rodziny

Ceremonia pożegnania rozpoczęła się 8 września w samo południe w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. O godz. 14 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Msza pożegnalna Stanisława Soyki AKPA AKPA

"W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy" - zaapelowali członkowie rodziny zmarłego muzyka.

Pogrzeb Stanisława Soyki ma charakter państwowy AKPA AKPA

Poprosili oni uczestników pogrzebu, żeby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Założyciel i prezes tej placówki, o. Filip Buczyński, poprowadzi mszę świętą.

Wśród uczestników pożegnania autora przeboju "Tolerancja" pojawili się m.in. Józef Skrzek (lider SBB), Muniek Staszczyk (T.Love), Robert Chojnacki, były saksofonista De Mono, Rafał Bryndal, a także dziennikarka Monika Olejnik i aktor Wiesław Komasa.

"Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać. Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Chcę, by wychodzili z koncertu pogodni i umocnieni" - mówił w jednym z wywiadów Stanisław Soyka.

"The Voice of Poland": Co uzgodnili między sobą Michał Szpak i Margaret? TVP