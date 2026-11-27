"The Office PL" opowiada historie pracowników fikcyjnej Kropliczanki. Prezesem firmy produkującej wodę jest Michał Holc (w tej roli Piotr Polak). To właśnie on pozazdrościł muzycznej kariery księgowemu Sebie aka Brat Pitt-11 (Jan Sobolewski), który na swoim koncie ma dwa utwory oraz występy na Before Festival i Dniach Siedlec.

Debiutem Michała Holca jest współpraca z Michałem Wiśniewskim. W efekcie powstała piosenka "Kropliczanka", czyli nowa wersja słynnej "Filiżanki".

Ich Dwoje, czyli Michał Wiśniewski i Michał Holc śpiewają "Kropliczankę"

"Zawsze wiedziałem, że mam w sobie pierwiastek gwiazdy. Kiedy Seba zaczął rapować pomyślałem, że nie mogę dłużej zwlekać! Tym bardziej, że zawsze podziwiałem Michała Wiśniewskiego jako artystę. Światła, prestiż, sława, tłum piszczących fanek pod sceną… to wkrótce będzie moje. Myślę, że piosenka 'Kropliczanka' stanie się prawdziwym hitem!" - deklaruje Michał Holc.

W teledysku "Kropliczanka" poza Michałem Wiśniewskim występują też serialowi bohaterowie "The Office PL": wspomniani Michał Holc (w tej roli Piotr Polak), Sebastian Sołtys (Jan Sobolewski) oraz Darek Wasiak (Adam Woronowicz) i Patrycja Kowalska (Vanessa Aleksander).

"Dawno temu zdecydowałem, że nie będę się mieszał w żadne produkcje filmowe ani serialowe, bo nie mam do tego cierpliwości. Dlatego gdy pracowaliśmy z aktorami 'The Office PL nad tym teledyskiem, to z podziwem patrzyłem na każdego. Przyszedłem tam z utworem, który jest odbierany jako mem i żart, a daliśmy mu drugie życie, tak pasujące do tego serialu. Dzięki całej obsadzie wyszło to naprawdę rewelacyjnie. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałbym powtórzyć całą tę przygodę, to zdecydowanie powiedziałbym, że jak najbardziej" - mówi Michał Wiśniewski.

Dodajmy, że "Kropliczanki" będzie można posłuchać na żywo 5 grudnia podczas koncertu Ich Troje & Przyjaciele na Torwarze w Warszawie.

"Powoli godzę się z tym, że w życiu nie zobaczę już nic piękniejszego", "Tego nie było w moim bingo!", "Mam nadzieję, że to wygra Fryderyki we wszystkich kategoriach!", "Eurowizja 2027", "Mam wrażenie że oryginał został nagrany tylko po to, żeby po latach powstało to" - czytamy w komentarzach internautów.