Portugalski ksiądz i DJ w ostatnim czasie regularnie odwiedza Polskę. W czerwcu był jedną z gwiazd festiwalu ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie, niespełna dwa miesiące później wystąpił na festiwalu Prosta Droga do Boga w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot), a na początku września pojawił się na charytatywnym koncercie "W górę serca" w Opolu, gdzie razem z nim zaśpiewała Sylwia Grzeszczak.

Teraz ogłoszono pierwszy headline show Padre Guilherme w Polsce z pełną produkcją. Wydarzenie odbędzie się 14 lutego 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Data koncertu zbiega się z Walentynkami, które w przypadku artysty stają się naturalnym kontekstem dla jego uniwersalnego przekazu o miłości, wspólnocie i łączeniu ludzi poprzez muzykę.

Padre Guilherme powraca do Polski

W Łodzi Portugalczyk zaprezentuje autorski koncert będący połączeniem energii techno, muzyki sakralnej i duchowego wymiaru jego twórczości. Jego sety mają formę muzycznych podróży, łączących energię parkietu z elementami skupienia i duchowej refleksji. W najnowszym notowaniu Top 100 DJs 2026 przygotowanym przez "DJ Mag" Padre zadebiutował na 79. miejscu.

Padre Guilherme to tak naprawdę Guilherme Peixoto, katolicki ksiądz z Portugalii, który od 2010 r. spełnia się również jako DJ. Szeroką popularność zdobył podczas pandemii, kiedy streamował swoje sety, łącząc muzykę elektroniczną z twórczością religijną.

To on odpowiadał za oprawę muzyczną przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r., kiedy "budził pielgrzymów". Występował przed statuą Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), a także na imprezach z muzyką elektroniczną.

W swoich setach wykorzystuje fragmenty homilii papieży: obecnego - Leona XIV i jego poprzedników: Franciszka i św. Jana Pawła II, a także krótkie cytaty z ich encyklik.

Twórczość Padre Guilherme wykracza poza tradycyjnie rozumianą muzykę religijną. Artysta wykorzystuje muzykę elektroniczną jako przestrzeń spotkania różnych pokoleń, kultur i środowisk. W jego twórczości pojawiają się również przekazy dotyczące pokoju, nadziei, solidarności, szacunku, tolerancji i radości.

W Polsce chętnie sięga po klubowy remiks autorstwa Skytecha religijnej pieśni "Pan jest pasterzem moim".