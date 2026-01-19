Padre Guilherme to tak naprawdę Guilherme Peixoto, katolicki ksiądz z Portugalii, który od 2010 r. spełnia się również jako DJ. Szeroką popularność zdobył podczas pandemii, kiedy streamował swoje sety, łącząc muzykę elektroniczną z twórczością religijną.

To on odpowiadał za oprawę muzyczną przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. Występował przed statuą Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), a także na imprezach z muzyką elektroniczną.

W listopadzie 2025 r. jego występ stał się wiralem, również w Polsce. Padre Guilherme sięgnął po utwór "Pan jest pasterzem moim" w remiksie polskiego producenta Skytecha podczas uroczystości w Koszycach (Słowacja) z okazji 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera, tamtejszego metropolity i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Koszyc, na której pojawił się też papież Leon XIV.

Padre Guilherme gwiazdą festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie

To właśnie Portugalczyk będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie - wystąpi na głównej scenie 12 czerwca. "Artysta, który połączył muzykę i duchowość w jeden globalny ruch!" - czytamy w zapowiedzi.

"Występy na festiwalach, viralowe sety i energia, która jednoczy ludzi niezależnie od języka i pochodzenia. To nie będzie zwykły set! To będzie potężne DOŚWIADCZENIE!" - dodają organizatorzy.

Podczas dwudniowej imprezy (12-13 czerwca) wystąpią również m.in. Dimitri Vegas, Timmy i HALŌ.

