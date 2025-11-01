Ozzy Osbourne, Stanisław Sojka, Ace Frehley... Te muzyczne ikony pożegnaliśmy w tym roku

W ciągu ostatniego roku straciliśmy wyjątkowo dużo wybitnych i legendarnych postaci dla świata muzyki. Pożegnaliśmy artystów, którzy zmienili oblicze wielu różnych gatunków muzycznych - od metalu, aż po muzykę klubową. Z okazji dnia Wszystkich Świętych przypomnijmy o tych, którzy niedawno odeszli.

Od lewej: Ozzy Osbourne, Stanisław Sojka, Ace Frehley
Od lewej: Ozzy Osbourne, Stanisław Sojka, Ace FrehleyIlya S. Savenok/AKPA/Tim MosenfelderGetty Images

1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji warto wspomnieć o gwiazdach muzycznego świata, które przyszło nam w tym roku pożegnać. Wśród nich znalazły się wybitne postaci, które zapisały się w historii neo soulu, jazzu, popu i szeroko pojętej muzyki gitarowej.

Gwiazdy muzyki, które pożegnaliśmy w 2025 roku

W 2025 roku pożegnaliśmy wyjątkowo dużo gwiazd rocka i metalu. Wśród nich znaleźli się Ozzy Osbourne - legendarny lider Black Sabbath i prawdziwa metalowa ikona, Brent Hinds - były wokalista i gitarzysta formacji Mastodon, Ace Frehley - były gitarzysta Kiss, Tomas Lindberg - wokalista At The Gates czy Sam Rivers - basista Limp Bizkit.

Uśmiechnięty mężczyzna w ciemnych okularach i długich włosach wyciąga ręce w stronę obiektywu. Na sobie ma ciemne ubranie oraz kilka pierścionków na palcach. Tło stanowi zasłona o welurowej fakturze.
Ozzy OsbourneIlya S. SavenokGetty Images
Muzyk w kostiumie scenicznym i makijażu charakterystycznym dla zespołu rockowego trzyma elektryczną gitarę, światło reflektorów podkreśla jego sylwetkę na ciemnym tle.
Ace Frehley (ex-Kiss)Tim MosenfelderGetty Images
Brodaty mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych, ubrany w koszulkę tie-dye, gra na gitarze elektrycznej na scenie plenerowej, uśmiechnięty, z widocznymi tatuażami na ramionach.
Brent Hinds (ex-Mastodon)MPNCAgencja FORUM
Mężczyzna grający na gitarze basowej na scenie koncertowej, ubrany w jasny garnitur, w tle widoczna grupa widzów oklaskujących występ.
Sam Rivers (Limp Bizkit)MPNCAgencja FORUM
Mężczyzna z długimi włosami i brodą w czapce z daszkiem pochyla się do przodu, śpiewając lub krzycząc na scenie muzycznej, przykładając dłoń do ucha, jakby nasłuchiwał reakcji publiczności. Na koszulce widnieje wyrazisty napis.
Tomas Lindberg (At The Gates)Christian Hjorth / Gonzales Photo / ForumAgencja FORUM

Niedawno straciliśmy także jednego z pionierów neo soulu - D'Angelo. 51-letni wokalista przegrał walkę z rakiem. Jego występ w Polsce w ramach Open'er Festivalu w 2015 roku do dziś wspominany jest przez wielu fanów, jako jeden z najlepszych koncertów tej imprezy.

Mężczyzna w dużym kapeluszu śpiewa do mikrofonu, grając energicznie na gitarze elektrycznej, scena zanurzona w ciemnościach podkreślających ekspresję artysty.
D'AngeloErik Kabik Photography/ MediaPunchEast News

W tym roku odeszło również wiele gwiazd na naszej rodzimej scenie. Wśród nich znalazł się m.in. Joka - znany przede wszystkim z twórczości w hip-hopowym zespole Kaliber 44, Stanisław Sojka - wokalista jazzowy i popowy, DJ Hazel - artysta klubowy, czy Jacek Śliwczyński - współpracujący do 1989 r. z T.Love.

Joka
JokaAKPAAKPA
Stanisław Sojka
Stanisław SojkaAKPAAKPA
Mężczyzna w słuchawkach grający na klawiaturze elektronicznej, z szeroko otwartymi ustami w geście wyrażającym silne emocje, w tle rozmyte światła klubu i postać stojąca przy barze.
DJ HazelMarcin Bruniecki/REPORTEREast News
Mężczyzna w ciemnych okularach przeciwsłonecznych i jasnej marynarce patrzy wprost do obiektywu, siedząc na tle jasnej ściany w słoneczny dzień.
Jacek ŚliwczyńskiFacebook/Jacek Śliwczyńskimateriał zewnętrzny
