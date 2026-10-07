Przemysław Branny zmarł 3 października 2026 roku. Oprócz pracy na krakowskiej scenie teatralnej szeroka publiczność znała go z oratorium "Tu Es Petrus", stworzonego przez Piotra Rubika i Zbigniewa Książka.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 9 października. Rodzina artysty prosiła o wsparcie Domu Artystów w Skolimowie zamiast kupowania kwiatów. Teatr przekazał również informację o księdze kondolencyjnej, udostępnianej od 7 października we foyer Bagateli.

"Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Od 7 października w godz. 12.00 - 19.00 we foyer Teatru Bagatela, wystawiona zostanie księga kondolencyjna" - przekazano.

Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim

Uroczystości rozpoczną się w piątek 9 października o godz. 14.20. Msza zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. Następnie uczestnicy odprowadzą artystę do miejsca pochówku w Alei Zasłużonych.

"W ostatnią drogę odprowadzimy Przemka 9 października 2026 r. O godz. 14.20 w Kaplicy Cmentarnej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 odprawiona zostanie msza święta. Po niej nastąpi odprowadzenie śp. Przemysława na miejsce spoczynku, w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie" - poinformował Teatr Bagatela na Instagramie.

Olga Szomańska pożegnała przyjaciela

Wspólnie z Olgą Szomańską, Przemysław Branny wykonywał promującą album "Tu Es Petrus" piosenkę "Niech mówią, że to nie jest miłość". Po jego śmierci wokalistka udostępniła nagranie ich spotkania po latach.

Rozwiń

Widać na nim, jak spontanicznie wracają do wspólnego utworu. Filmowi towarzyszyło osobiste pożegnanie: "To nigdy nie miało się skończyć… ta nasza przygoda, przyjaźń, czas, dobro i nasza piosenkowa miłość. Dziś mi serce pękło na pół i już nigdy nic nie będzie brzmiało jak kiedyś. Przemuś. Nasz Przemuś" - napisała Szomańska.