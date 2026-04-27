Jak przekazała córka, Nedra K. Ross, wokalistka Nedra Talley Ross zmarła w niedzielny poranek 26 kwietnia w swoim domu we "własnym łóżku, otoczona rodziną, świadoma, że jest kochana". W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnych kanałach The Ronettes pisano: "Z wielkim smutkiem dzielimy się wiadomością o śmierci Nedry Talley Ross. Była światłem dla tych, którzy ją znali i kochali. Jako członkini-założycielka The Ronettes, wraz ze swoimi ukochanymi kuzynkami Ronnie i Estelle, głos, ze stylem i duchem Nedry pomogły zdefiniować brzmienie, które zmieniło muzykę. Jej wkład w historię grupy i jej decydujący wpływ będą żyć wiecznie. Spoczywaj w pokoju, droga Nedra. Dziękujemy za magię". Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Głos The Ronettes

Nedra Yvonne Talley Ross urodziła się 27 stycznia 1946 r. w Nowym Jorku. Była współzałożycielką The Ronettes, które tworzyła ze swoimi kuzynkami Ronnie Spector i Estelle Bennett. Zespół zasłynął w latach 60. jako jedna z najważniejszych żeńskich grup wokalnych ery "wall of sound", nagrywając m.in. "Be My Baby", "Baby, I Love You" czy "Walking in the Rain".

Dalsza działalność i dziedzictwo

Po rozpadzie klasycznego składu The Ronettes, Nedra Talley Ross wycofała się z głównego nurtu show-biznesu. W 1978 r. nagrała solowy album chrześcijański "Full Circle", a w kolejnych latach łączyła sporadyczną aktywność muzyczną z życiem rodzinnym.

Wraz ze śmiercią Nedry Talley Ross do historii przeszedł ostatni z oryginalnych głosów The Ronettes - Ronnie Spector zmarła w 2022 r., a Estelle Bennett w 2009 r. Zespół pozostaje jednym z kluczowych w historii popu i rocka, a jego twórczość była wielokrotnie wskazywana jako inspiracja m.in. przez The Beach Boys, Bruce'a Springsteena, czy nawet The Beatles, z którymi The Ronettes wyruszyły we wspólną trasę koncertową.

