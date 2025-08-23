Śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła niemal całą Polską. Artysta przez długie lata zachwycał swoją twórczością, pełną wrażliwości i pięknych melodii. W swoich dziełach łączył jazz, blues i poezję śpiewaną, które wzbogacone unikatowym głosem tworzyły mieszankę nie do podrobienia. Wśród jego największych przebojów znalazła się m.in. "Tolerancja", czy "Cud niepamięci", które po dziś dzień słuchane są przez Polaków.

Zarówno fani, jaki i branża muzyczna oddają hołd zmarłemu. W sieci znaleźć możemy masę wpisów żegnających Soykę. Wiele osób podkreśla wyjątkową rolę, jaką muzyk odegrał w kształtowaniu polskiej sceny.

Ostatnie nagrania Stanisława Soyki

Na nagraniu opublikowanym na oficjalnym Instagramie stacji TVN zobaczyć możemy Stanisława Soykę śpiewającego "Absolutnie nic". Utwór będący jednym z wielu przebojów w jego katalogu, miał być specjalnym momentem kulminacyjnym całego koncertu.

Rozwiń

"Stanisław Soyka przygotowywał dla fanów wyjątkowy występ. Jednym z utworów miał być 'Absolutnie nic'. Słowa tej piosenki pozostaną z nami na zawsze..." - czytamy w opisie nagrania udostępnionego przez stację.

TVN opublikowało również nagranie wyjątkowego duetu Stanisława Soyki oraz Natalii Grosiak znanej m.in. z twórczości w zespole Mikromusic. Artyści podczas festiwalu zaprezentować mieli wspólnie utwór "Cud niepamięci".

Rozwiń

"'Na moim podwórku blues. Na zegarze wieczór. Nie, nie czekaj, tylko żyj...' Niech te słowa Stanisława Soyki będą dla nas drogowskazem" - napisała stacja pod nagraniem duetu.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL