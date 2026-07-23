Łódź Summer Festival to bezpłatny, trzydniowy festiwal muzyczny organizowany z okazji urodzin Łodzi. Pierwsza edycja miała miejsce w 2023 r. - wówczas miasto obchodziło swoje 600-lecie, a w koncertach organizowanych jeszcze w centrum miasta wzięło udział ok. miliona uczestników.

Wraz z rosnącym z roku na rok zainteresowaniem, przy zeszłorocznej edycji imprezy organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie terenu festiwalu z dala od ścisłego centrum, co umożliwiło rozbudowanie scen i miasteczka festiwalowego. Od tamtej pory impreza odbywa się na Błoniach Łódzkich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Łódź Summer Festivalu udział wzięła rekordowa liczba słuchaczy - blisko pół miliona osób. Wśród gwiazd znaleźli się wtedy: Shaggy, Louis Tomlinson, Doda, Kult, Ich Troje, Sobel i Oki.

Kiedy i gdzie odbędzie się Łódź Summer Festival 2026?

Tegoroczna edycja potrwa od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca. Podobnie jak w zeszłym roku, koncerty odbędą się na Łódzkich Błoniach położonych w zachodniej części miasta. Dodatkowo Łódź świętować będzie wówczas swoje 603. urodziny - w związku z tym festiwalowi towarzyszyć będą inne wydarzenia i atrakcje, odbywające się w różnych częściach miasta.

Choć w ubiegłym roku w festiwalu wzięło udział rekordowo dużo Polaków, organizatorzy zapewniają, że ta edycja będzie największą z dotychczasowych. Na publiczność czekają dwie duże sceny: mBank Scena Główna oraz scena Łódź, a także rozbudowane miasteczko festiwalowe z różnorodnymi strefami.

Czy Łódź Summer Festival 2026 jest darmowy?

Wstęp na Łódź Summer Festival jest całkowicie bezpłatny. Nie trzeba kupować biletów ani odbierać darmowych wejściówek - wystarczy przyjść na teren, przejść kontrolę ochrony przy jednej z bram i dobrze bawić się w rytm koncertów.

Bezpłatny charakter imprezy sprawia, że prawdopodobnie w wydarzeniu ponownie weźmie udział bardzo dużo osób. Jeśli chce się więc zająć miejsce stosunkowo blisko sceny należy zaplanować wcześniejsze przybycie. Nikt natomiast nie musi obawiać się o słabą widoczność - organizatorzy zadbali o wielkie telebimy, na których wyświetlane będzie to, co dzieje się na scenie, nawet dla najdalej stojących widzów.

Dodatkowo płatne będą jedynie miejsca na oficjalnych parkingach, pola namiotowe oraz specjalne pakiety Experience. Wstęp na koncerty i do miasteczka festiwalowego pozostaje bezpłatny.

Główne wejście na teren wydarzenia znajdowało się będzie przy ul. Kusocińskiego. Druga brama zostanie uruchomiona od strony ul. Konstantynowskiej, niedaleko ronda Juszczakiewicza.

Łódź Summer Festival 2026 - artyści

Line-up tegorocznej edycji Łódź Summer Festival jest bardzo zróżnicowany. Na obu scenach pojawią się zarówno artyści popowi, rockowi, raperzy i giganci elektroniki. Nie zabraknie zarówno zagranicznych gwiazd, jak i przedstawicieli polskiej sceny. Największych emocji z pewnością przysporzą popisy takich wykonawców jak Natalie Imbruglia, Sean Paul, Bastille, Timbaland czy Rudimental. Koncerty rozpoczynać się będą późnym popołudniem, a ostatnie DJ sety usłyszymy w późnych godzinach nocnych.

Tak prezentuje się pełen harmonogram występów na trzy dni festiwalu:

Piątek, 24 lipca

DJ Set Parada Wolności - Scena mBank - 16:00

DJ Set Crushi - Scena Łódź- 16:00

DRE$$CODE - Scena Łódź - 16:30

Zalia - Scena mBank - 17:15

Happysad - Scena Łódź - 18:00

Żabson - Scena mBank - 19:00

Dawid Kwiatkowski - Scena Łódź - 20:00

Natalie Imbruglia - Scena mBank - 21:00

Kuqe 2115 - Scena Łódź - 22:00

Bastille - Scena mBank - 23:00

Rudimental DJ Set - Scena Łódź - 00:00

White 2115 - Scena mBank - 1:00

DJ Set KarpYou, Jacob A, Ludwicki Sax - Scena Łódź - 1:00

Sobota, 25 lipca

DJ Set Dastryal - Scena mBank - 17:00

DJ Set Ravekjavik Festival - Scena Łódź- 17:00

Hubert. - Scena mBank - 18:00

Justyna Steczkowska - Scena Łódź - 19:00

Tribbs - DJ będzie gościem specjalnym podczas koncertu Justyny Steczkowskiej

PRO8L3M - Scena mBank - 20:15

Ania Dąbrowska - Scena Łódź - 21:15

Timbaland - Scena mBank - 22:15

Nocny Kochanek - Scena Łódź - 23:15

Bedoes 2115 - Scena mBank - 00:15

Niedziela, 26 lipca

DJ Set Labirynt Festival - Scena mBank - 17:00

DJ Set Nicola, Bartech - Scena Łódź - 17:00

Kacperczyk - Scena mBank - 18:00

Tede - Scena Łódź - 19:00

Pezet - Scena mBank - 20:00

Jet - Scena Łódź - 21:00

Sean Paul - Scena mBank - 22:00

Chivas - Scena Łódź - 23:15

Mata - Scena mBank - 00:15

DJ Set Paradise Parties - Scena Łódź - 00:15

Jak dojechać na Łódź Summer Festival 2026? Darmowa komunikacja miejska i płatne parkingi

Z okazji obchodów urodzin miasta Łodzi oraz festiwalu komunikacja miejska będzie bezpłatna. Na teren festiwalu organizatorzy polecają więc dostać się autobusem lub tramwajem. Darmowe przejazdy będą obowiązywały od piątku 24 lipca od godz. 15:00 do poniedziałku 27 lipca do godz. 4:00 rano. Aby dotrzeć do głównej bramy należy wybrać tramwaje linii 10 i 12 albo specjalną linię autobusową 603. Do drugiego wejścia dojechać można autobusami linii 6, 76 i 80A.

Dla uczestników imprezy, którzy wybiorą podróż własnym samochodem, przygotowane zostały specjalne parkingi przy ul. Konstantynowskiej 115 oraz przy Atlas Arenie, znajdującej się niedaleko. Wjazd wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę internetową.

Łódź Summer Festival 2026 - pole namiotowe

Na Łódź Summer Festival działać będzie pole namiotowe, z którego skorzystać będą mogli przyjezdni. Otwarcie zaplanowano na piątek 24 lipca o godz. 12:00. Teren działał będzie do poniedziałku 27 lipca do godz. 12:00. Przygotowano miejsca zarówno dla klasycznych namiotów, jak i osobną przestrzeń na kampery. Rezerwacja noclegu na polu namiotowym jest płatna i wymaga wcześniejszego zakupu.

Łódź Summer Festival 2026 - co zabrać i lista przedmiotów niedozwolonych

Na teren festiwalu nie można wnosić własnego jedzenia ani napojów. Organizatorzy zapewnili natomiast specjalne punkty z wodą pitną, a w strefie gastronomicznej ma znaleźć się wiele punktów z innymi napojami. Można zabrać ze sobą pustą butelkę o pojemności max. 500 ml.

Zakazane są także m.in. parasole z ostrym zakończeniem, profesjonalny sprzęt fotograficzny (jeśli nie posiada się odpowiedniej akredytacji) czy duże bagaże (przekraczające pojemność 30 litrów). Pełna lista zakazanych rzeczy dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorzy zaznaczają, że na miejscu dostępny będzie specjalny depozyt oraz szafki do przechowania. Wypożyczenie szafki kosztowało będzie 35 złotych.

Na teren Łódź Summer Festivalu 2026 należy natomiast zabrać: dowód tożsamości, ubranie dostosowane do pogody (kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy itp.), koc lub matę do siedzenia, powerbank, kartę płatniczą (festiwal jest bezgotówkowy), krem SPF czy zatyczki do uszu.