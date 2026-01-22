Diane Warren to kompozytorka znana m.in. ze współpracy z Whitney Houston, Celine Dion, Aerosmith, Cher, Ace of Base i Toni Braxton. 69-letnia Amerykanka ma na koncie aż 33 piosenki, które trafiły do Top 10 listy przebojów "Billboardu".

To ona napisała takie hity, jak m.in. "If I Could Turn Back Time" Cher, "Because You Loved Me" Celine Dion, "I Don't Want to Miss a Thing" Aerosmith czy "Un-Break My Heart" Toni Braxton. Jej utwory śpiewały też takie gwiazdy, jak m.in. Taylor Swift, Christina Aguilera, Britney Spears, Elton John, Bryan Adams, Barbra Streisand, Rod Stewart, Mariah Carey, Lady Gaga, Carrie Underwood, Michael Bolton, Chicago i Aaliyah.

Już pod koniec lat 80. prezes wytwórni EMI nazwał ją "najważniejszą kompozytorką na świecie".

Diane Warren rekordzistką z nominacjami do Oscara. Ani razu nie wygrała

Nikt inny w historii Oscarów nie był nominowany częściej do tej prestiżowej nagrody w kategorii dla najlepszej filmowej piosenki. Od kilku lat eksperci mówią wprost o "klątwie", bo Diane Warren ani razu nie zamieniła nominacji na statuetkę.

Pierwszą nominację do Oscarów w kategorii najlepsza piosenka filmowa zdobyła w 1987 r. z nagraniem "Nothing's Gonna Stop Us Now" w wykonaniu grupy Starship z filmu "Manekin". Wówczas statuetka powędrowała do Franke'a Previte'a, Johna DeNikoli i Donalda Markovitza za "(I've Had) The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing" (śpiewał duet Bill Medley i Jennifer Warnes).

Nominacje powtarzały się regularnie, szczególnie w końcówce lat 90. (rok po roku od 1996 do 1999) i w ostatniej dekadzie - od 2014 r. tylko raz zdarzyło się, że nie została doceniona przez Akademię. W ostatecznym głosowaniu jednak nagrody zawsze wędrowały do kogoś innego. Do tego stopnia, że w 2022 r. Diane Warren została wyróżniona Oscarem Honorowym.

W tym roku została nominowana po raz dziewiąty z rzędu i jest to w sumie jej 17. nominacja. Mocną konkurencją wydaje się jednak wielki przebój "Golden" z hitu Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów". Piosenka zdobyła już Złoty Glob na gali 11 stycznia.

Oscary 2026 - nominacje za najlepszą piosenkę (w nawiasie autorzy muzyki i tekstu)

"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless" (Diane Warren)

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" (Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Ido, Teddy, Ian Eisendrath)

"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy" (Raphael Saadiq, Ludwig Göransson)

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach" (Nick Cave)

"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verde" (Nicholas Pike)

Oscary 2026 - nominacje w kategorii Najlepsza muzyka

"Bugonia" (Jerskin Fendrix)

"Frankenstein" (Alexandre Desplat)

"Grzesznicy" (Ludwig Göransson)

"Hamnet" (Max Richter)

"Jedna bitwa po drugiej" (Jonny Greenwood).

