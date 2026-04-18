Wśród uczestników konkursu "Premiery" znajdą się artyści wyłonieni przez Radę Artystyczną spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń oraz zwycięzca 16. edycji show The Voice of Poland:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska - utwór "Fale"

Darya i Fabijański - utwór "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko - utwór "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy - utwór "Twoje oczy"

Sargis - utwór "Ziemia"

Maciej Skiba - utwór "Wołam"

Kuba Szmajkowski - utwór "Porto"

Vix.N - utwór "Stara dusza"

Michał Wiśniewski - utwór "Do moich dzieci"

Jan Piwowarczyk - utwór "Halo Houston"

Konkurs "Premiery" odbędzie się 5 czerwca 2026 roku. W trakcie koncertu wyłonionych zostanie dwóch laureatów. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma 30 tysięcy złotych, a faworyt jurorów - 35 tysięcy złotych.

Tegoroczny nabór zgłoszeń do Konkursu Debiuty cieszył się ogromnym zainteresowaniem - do Telewizji Polskiej wpłynęło aż 368 zgłoszeń z całej Polski. Rada Artystyczna po zapoznaniu się z wszystkimi prawidłowo złożonymi zgłoszeniami wytypowała 20 artystów, którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu Konkursu czyli tzw. "przesłuchań na żywo". Odbyły się one 17 kwietnia br. w siedzibie TVP. Siedmiu z nich na podstawie decyzji Rady Artystycznej wystąpi w Amfiteatrze Opolskim w ramach Koncertu Debiuty:

Martyna Baranowska - utwór "Serce"

Jacko Brango - utwór "Inaczej nie umiem"

Karolina Charko - utwór "Hamak"

Sara Girgis - utwór "Mięknę"

Michał Grobelny - utwór "Notka"

Ola Kędra - utwór "Bój się Boga dziewczyno"

Julia Wasielewska - utwór "Chciałabym Ci powiedzieć"

Dołączą do nich:

Małgorzata Boć - zwyciężczyni jesiennej edycji programu Szansa na Sukces Opole 2026

Zespół 21 Gram - laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów

Niebawem, podczas odcinka finałowego wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces Opole 2026", poznamy ostatniego 10. artystę biorącego udział w Konkursie Debiuty.

W skład Rady Artystycznej 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu weszli: Marek Sierocki, Zygmunt Kukla, Jarosław Wasik, Magdalena Matyjaszek, Barbara Kurdej-Szatan oraz wymiennie Halina Przebinda (Debiuty) i Beata Szymańska-Masny (Premiery).

Koncert "Debiuty" to wyjątkowe wydarzenie, które od lat otwiera drzwi do kariery w świecie polskiej muzyki. Dla młodych artystów to pierwszy poważny krok na drodze do spełnienia marzeń, zaś dla widzów szansa, by być świadkiem narodzin przyszłych gwiazd.

