Opole 2026: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki nadchodzi! Poznaliśmy uczestników konkursu "Premiery" i "Debiuty"

Bartłomiej Warowny

63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2026 roku. Podczas "Premier" zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory, które mają szansę podbić serca publiczności i jury. Natomiast kultowe "Debiuty" są szansą dla początkujących artystów na pokazanie się po raz pierwszy na tak dużej scenie. Kto wystąpi na tegorocznym festiwalu? Przekonajcie się sami!

Wojciech Gąssowski w Opolu w 2025 roku

Wśród uczestników konkursu "Premiery" znajdą się artyści wyłonieni przez Radę Artystyczną spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń oraz zwycięzca 16. edycji show The Voice of Poland:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska - utwór "Fale"
  • Darya i Fabijański - utwór "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko - utwór "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy - utwór "Twoje oczy"
  • Sargis - utwór "Ziemia"
  • Maciej Skiba - utwór "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski - utwór "Porto"
  • Vix.N - utwór "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski - utwór "Do moich dzieci"

oraz zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland:

  • Jan Piwowarczyk - utwór "Halo Houston"

Konkurs "Premiery" odbędzie się 5 czerwca 2026 roku. W trakcie koncertu wyłonionych zostanie dwóch laureatów. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma 30 tysięcy złotych, a faworyt jurorów - 35 tysięcy złotych.

"Debiuty" w Opolu od lat kreują wielkie gwiazdy. To pierwszy poważny krok

Tegoroczny nabór zgłoszeń do Konkursu Debiuty cieszył się ogromnym zainteresowaniem - do Telewizji Polskiej wpłynęło aż 368 zgłoszeń z całej Polski. Rada Artystyczna po zapoznaniu się z wszystkimi prawidłowo złożonymi zgłoszeniami wytypowała 20 artystów, którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu Konkursu czyli tzw. "przesłuchań na żywo". Odbyły się one 17 kwietnia br. w siedzibie TVP. Siedmiu z nich na podstawie decyzji Rady Artystycznej wystąpi w Amfiteatrze Opolskim w ramach Koncertu Debiuty:

  • Martyna Baranowska - utwór "Serce"
  • Jacko Brango - utwór "Inaczej nie umiem"
  • Karolina Charko - utwór "Hamak"
  • Sara Girgis - utwór "Mięknę"
  • Michał Grobelny - utwór "Notka"
  • Ola Kędra - utwór "Bój się Boga dziewczyno"
  • Julia Wasielewska - utwór "Chciałabym Ci powiedzieć"

Dołączą do nich:

  • Małgorzata Boć - zwyciężczyni jesiennej edycji programu Szansa na Sukces Opole 2026
  • Zespół 21 Gram - laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów

Niebawem, podczas odcinka finałowego wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces Opole 2026", poznamy ostatniego 10. artystę biorącego udział w Konkursie Debiuty.

W skład Rady Artystycznej 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu weszli: Marek Sierocki, Zygmunt Kukla, Jarosław Wasik, Magdalena Matyjaszek, Barbara Kurdej-Szatan oraz wymiennie Halina Przebinda (Debiuty) i Beata Szymańska-Masny (Premiery).

Koncert "Debiuty" to wyjątkowe wydarzenie, które od lat otwiera drzwi do kariery w świecie polskiej muzyki. Dla młodych artystów to pierwszy poważny krok na drodze do spełnienia marzeń, zaś dla widzów szansa, by być świadkiem narodzin przyszłych gwiazd.

