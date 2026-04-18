Opole 2026: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki nadchodzi! Poznaliśmy uczestników konkursu "Premiery" i "Debiuty"
63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2026 roku. Podczas "Premier" zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory, które mają szansę podbić serca publiczności i jury. Natomiast kultowe "Debiuty" są szansą dla początkujących artystów na pokazanie się po raz pierwszy na tak dużej scenie. Kto wystąpi na tegorocznym festiwalu? Przekonajcie się sami!
Wśród uczestników konkursu "Premiery" znajdą się artyści wyłonieni przez Radę Artystyczną spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń oraz zwycięzca 16. edycji show The Voice of Poland:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska - utwór "Fale"
- Darya i Fabijański - utwór "Nieidealna"
- Krzysztof Iwaneczko - utwór "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy - utwór "Twoje oczy"
- Sargis - utwór "Ziemia"
- Maciej Skiba - utwór "Wołam"
- Kuba Szmajkowski - utwór "Porto"
- Vix.N - utwór "Stara dusza"
- Michał Wiśniewski - utwór "Do moich dzieci"
oraz zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland:
- Jan Piwowarczyk - utwór "Halo Houston"
Konkurs "Premiery" odbędzie się 5 czerwca 2026 roku. W trakcie koncertu wyłonionych zostanie dwóch laureatów. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma 30 tysięcy złotych, a faworyt jurorów - 35 tysięcy złotych.
Tegoroczny nabór zgłoszeń do Konkursu Debiuty cieszył się ogromnym zainteresowaniem - do Telewizji Polskiej wpłynęło aż 368 zgłoszeń z całej Polski. Rada Artystyczna po zapoznaniu się z wszystkimi prawidłowo złożonymi zgłoszeniami wytypowała 20 artystów, którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu Konkursu czyli tzw. "przesłuchań na żywo". Odbyły się one 17 kwietnia br. w siedzibie TVP. Siedmiu z nich na podstawie decyzji Rady Artystycznej wystąpi w Amfiteatrze Opolskim w ramach Koncertu Debiuty:
- Martyna Baranowska - utwór "Serce"
- Jacko Brango - utwór "Inaczej nie umiem"
- Karolina Charko - utwór "Hamak"
- Sara Girgis - utwór "Mięknę"
- Michał Grobelny - utwór "Notka"
- Ola Kędra - utwór "Bój się Boga dziewczyno"
- Julia Wasielewska - utwór "Chciałabym Ci powiedzieć"
Dołączą do nich:
- Małgorzata Boć - zwyciężczyni jesiennej edycji programu Szansa na Sukces Opole 2026
- Zespół 21 Gram - laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów
Niebawem, podczas odcinka finałowego wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces Opole 2026", poznamy ostatniego 10. artystę biorącego udział w Konkursie Debiuty.
W skład Rady Artystycznej 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu weszli: Marek Sierocki, Zygmunt Kukla, Jarosław Wasik, Magdalena Matyjaszek, Barbara Kurdej-Szatan oraz wymiennie Halina Przebinda (Debiuty) i Beata Szymańska-Masny (Premiery).
Koncert "Debiuty" to wyjątkowe wydarzenie, które od lat otwiera drzwi do kariery w świecie polskiej muzyki. Dla młodych artystów to pierwszy poważny krok na drodze do spełnienia marzeń, zaś dla widzów szansa, by być świadkiem narodzin przyszłych gwiazd.