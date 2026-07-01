Koncert OneRepublic rozpoczął się dla mnie od ogromnych tłumów przed Tauron Areną w Krakowie. Wydarzenie miało wystartować za 15 minut, a przed areną gromadziło się coraz więcej ludzi. W końcu otworzono dodatkową bramkę, dzięki czemu zdążyliśmy na czas. Takich tłumów w tym 35-stopniowym upale się nie spodziewałam. Kolejna niespodzianka czekała mnie już na płycie. Okazuje się, że OneRepublic gromadzi widownię z różnych pokoleń. Dało się zauważyć zarówno tych, którzy pamiętają debiut "Apologize", jak i tych, którzy znają zespół chociażby z piosenki "I Ain't Worried", wykorzystanej między innymi w filmie "Top Gun: Maverick" w słynnej scenie z siatkówką plażową.

Koncert rozpoczął się od brzmień utworu "Born", by chwilę później przejść do skocznego "Runaway". To wystarczyło, by rozgrzać publikę.

"Cześć! Jak się masz?" - przywitał publiczność wokalista Ryan Tedder w naszym języku.

"Przez całe życie słyszałem, że Kraków jest piękny" - kontynuował już po angielsku. "To miasto jest niesamowite, nawet w taki upał. Dopiero co zaczęliśmy, a już chcę tu wrócić".

Następnie zrobiło się nostalgicznie. Wybrzmiały "Stop and Stare" oraz "Secrets", w których na pierwszy plan wysuwają się wiolonczela i skrzypce. One Republic to mieszanka popu, rocka alternatywnego, muzyki elektronicznej, ale też klasycznej, a te dwa utwory są tego świetnym dowodem.

Ryan Tedder może pochwalić się doskonałym głosem na żywo. Właściwie wszystkie utwory brzmiały dokładnie tak, jak na nagraniach studyjnych. Nie dało się usłyszeć ani grama auto-tune'u. Myślę, że to spora przewaga zespołu i namiastka autentyczności w tym przesiąkniętym "podkręconymi" głosami gatunku.

Ryan Tedder z One Republic chwali Kraków

Sam Tedder okazuje się całkiem równym gościem. Między utworami opowiadał o historii zespołu. Przypomniał choćby, że stoi za wieloma hitami innych artystów, takimi jak "Halo" Beyoncé. I właśnie ten utwór zaprezentował w swojej aranżacji. Kolejna pozytywna niespodzianka.

W trakcie koncertu wspomniał też o rozgrywających się właśnie Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Z tej okazji przygotował dla fanów trzy piłki podpisane przez zespół, które kopnął w publiczność.

Nie zabrakło też kolejnych zachwytów nad Krakowem.

"Macie tutaj niesamowite jazz cluby. Właściwie to w Krakowie jest najlepsza scena jazzowa" - przyznał Ryan. Chwilę później na ekranach można było zobaczyć krótkie kadry z miasta - znalazło się tam nawet miejsce dla typowego krakowskiego gołębia, co spotkało się z żywą reakcją publiczności.

W końcu przyszedł czas na największy hit zespołu. "Apologize" w wersji oryginalnej (choć większość zna pewnie remix Timbalanda). I ponownie - przyprawiające o ciarki smyczki. Na chwilę przenieśliśmy się do 2007 roku. Wtedy nie sądziłam, że prawie dwie dekady później będę miała okazję usłyszeć ten utwór na żywo. Ciary!

Warto wspomnieć też o aranżacji sceny. OneRepublic postawił na stylowe wizualizacje na ekranach i grę świateł. Tylko tyle i aż tyle. Przy "Apologize" scenę zdominowała czerwień przypominająca wulkaniczną lawę.

Koncert One Republic niczym podróż wehikułem czasu

Do samego końca koncertu rozbrzmiewały znane melodie. Spodziewałam się, że "Apologize" zespół zostawi na finał, jak robi to wielu wykonawców, ale przecież One Republic ma jeszcze sporo hitów. Wybrzmiały więc także "I Ain't Worried", poruszające "I Lived" i wreszcie "Counting Stars", poprzedzone gitarową solówką Zacha Filkinsa.

Koncert One Republic okazał się dla mnie niezwykle satysfakcjonującą podróżą w czasie. Sama nie spodziewałam się, że znam teksty aż tylu ich utworów. Pod względem aranżacji wszystko zostało idealnie wyważone - było refleksyjnie, energicznie i zabawnie (za sprawą charyzmatycznego Teddera), a przede wszystkim nostalgicznie. Nie było ani chwili przestoju, wręcz przeciwnie. Ten koncert mógłby trwać jeszcze co najmniej pół godziny i jestem pewna, że w repertuarze znalazłoby się jeszcze kilka utworów, które swego czasu królowały w rozgłośniach radiowych.

Autorką relacji jest Justyna Miś.



