Przypomnijmy, iż niedawno jedną z uczestniczek "Must Be The Music" była Oliwia Yanez. Jej ojcem był zmarły w kwietniu 2025 roku pochodzący z Filipin Conrado Yanez, zwycięzca dziesiątej edycji show Polsatu i laureat drugiego miejsca w pierwszej odsłonie (przegrał wówczas tylko z grupą Enej).

Wspomniany Conrado Yanez zaszczepił w córce miłość do muzyki, a ona zaczęła szukać tego, co ją najbardziej inspiruje, początkowo w soundtrackach z bajek, a ostatnio pop, jazz, soul oraz polskie i angielskie klasyki sprzed lat. Kiedy dziewczynka nabrała pewności siebie, zaczęła prezentować minikoncerty w rodzinnym gronie, w późniejszym czasie zdarzały się również występy na apelach szkolnych. Oliwia zachwyciła w "MBTM" nie tylko jurorów, ale i publiczność, a 24 kwietnia pojawiła się w "halo tu polsat".

Oliwii towarzyszyła w studiu "halo tu polsat" jej mama, Magdalena Adamczyk. "Czułam, że znajduję się w miejscu, w którym powinnam się znajdować. Czułam, że robię to, do czego zostałam stworzona. Czułam też duży smutek, ze względu na to, że ten występ miał mi pomóc uporać się z emocjami po stracie taty. I tak się stało! Po zejściu, czułam, że to wszystko ze mnie spłynęło, zeszło. Potrzebowałam zdać sobie sprawę z tego, co chcę robić w życiu, kim jestem, gdzie chcę podążać. Widząc ludzi na scenie, widząc, że ludzie czują moje emocje, czułam, że to jest to, i że właśnie to chcę robić" - powiedziała Oliwia Yanez.

"Muzyka jest dla mnie formą terapii i okazywania uczuć, wypuszczania ich. Często trzymamy je w sobie i nie potrafimy ich opisać słowami. To forma wyrażania mnie" - dodała wokalistka.

Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL