Olivia Rodrigo zapłaciła krocie za pamiątkę po gwieździe rocka. Miała ku temu powód

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Olivia Rodrigo chciała wystąpić w kreacji znanej z jednej z najbardziej rozpoznawalnych okładek The White Stripes. Wylicytowała sukienkę Meg White za kwotę znacznie przekraczającą początkową wycenę, ale ostatecznie... nie założyła jej na planowany występ.

Olivia Rodrigo kupiła sukienkę Meg White z okładki The White Stripes za ponad 25 tys. dolarów, ale nie założyła jej przez upał.
Olivia RodrigoMonica SchipperGetty Images

Biała kreacja marki Gunne Sax, w której Meg White została sfotografowana na okładce albumu "Elephant" The White Stripes z 2003 roku, trafiła w maju na aukcję organizowaną przez Julien's Auctions. Jej wartość szacowano na 4-6 tys. dolarów. Olivia Rodrigo zapłaciła jednak ponad 25 tys. dolarów, wielokrotnie przekraczając przewidywania domu aukcyjnego.

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" wokalistka określiła wydatek jako "niebotyczną sumę". Nie kupowała jednak sukienki wyłącznie z myślą o przechowywaniu jej jako muzycznej pamiątki. Chciała założyć ją podczas organizowanego przez siebie festiwalu Daisy Chain Fields.

Ten pomysł musiała odłożyć ze względu na zbyt wysoką temperaturę. Nie wyklucza jednak, że jeszcze znajdzie okazję do zaprezentowania kreacji: "Może jeśli zorganizuję Daisy Chain zimą, będę mogła ją założyć".

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Jack White jest dla niej "bohaterem nad bohaterami"

Zakup wpisuje się w wieloletnią fascynację Rodrigo zespołem The White Stripes i twórczością Jacka White'a. Kiedy w 2022 roku poznała muzyka osobiście, nazwała go swoim "bohaterem nad bohaterami".

Podziw nie był jednostronny. White chwalił młodą wokalistkę za jej podejście do muzyki i zainteresowanie płytami winylowymi: "Jest bardzo fajna, autentyczna i naprawdę kocha muzykę. Pokazuje też kolejnemu pokoleniu młodych ludzi, jak wiele radości mogą dawać płyty winylowe. Szacunek".

Ich znajomość miała dla Rodrigo znaczenie również podczas pracy nad drugim albumem, "Guts", wydanym w 2023 roku. Artystka ujawniła później, jaką wskazówkę otrzymała od White'a: "Twoim jedynym zadaniem jest pisać muzykę, którą sama chciałabyś usłyszeć w radiu".

Rockowe inspiracje nie kończą się na The White Stripes

Rodrigo wielokrotnie mówiła o wpływie rocka i alternatywy na własne piosenki. W ubiegłym roku opowiadała o ponownym odkrywaniu nagrań The Cure, New Order, Joy Division oraz Bikini Kill. Sukienka z okładki "Elephant" jest kolejnym wyrazem jej zainteresowania muzyką, do której wraca także poza własną pracą w studiu.

Na jej najnowszej płycie, wydanej w tym roku "you seem pretty sad for a girl so in love", znalazła się również współpraca z Robertem Smithem. Lider The Cure pojawił się w utworze "what's wrong with me".

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