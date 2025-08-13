Olivia Rodrigo od najmłodszych lat była związana z muzyką. W 2019 roku wcieliła się w rolę Nini w serialu "High School Musical: Serial", inspirowanym serią kultowych już filmów "High School Musical", w którym grali między innymi Zac Efron, Vanessa Hudgens czy Ashley Tisdale. Po pierwszym krążku, zatytułowanym "SOUR" (dzięki singlom "good 4 u" i "brutal" wokalistka dotarła na szczyt popowych notowań), przyszedł czas na "GUTS", czyli album, który artystka przez kilka miesięcy promowała na światowej trasie koncertowej.

Olivia Rodrigo rozpoczyna promocję nowej płyty. Zmieniła charakterystyczne logo

W 2022 roku Olivia Rodrigo na fali popularności wyruszyła w trasę "Sour Tour". W celu wypromowania jej drugiego krążka, "GUTS", w lutym 2024 roku artystka ponownie zaczęła koncertować. Na setliście wydarzenia nie brakowało również nowszych hitów, takich jak "vampire", "bad idea right?", "get him back!", czy królującego swego czasu na TikToku "obsessed". Wygląda na to, że nowa muzyczna era wokalistki nadchodzi. Wraz z nią fani mogą się spodziewać w przyszłości ogłoszenia nowej trasy koncertowej.

Olivia Rodrigo zaktualizowała na swojej stronie internetowej logo z inicjałami, "OG", które dotychczas było utrzymane we fioletowej barwie. Wygląda na to, że nadszedł czas na czerwony rozdział w jej twórczości - logo "OG" zmieniło barwę na głęboką czerwień, a fani wokalistki już szykują się na oficjalne ogłoszenie wokalistki.

"Nie mogę się doczekać", "Dosłownie wariuję!", "Najpierw Taylor, teraz Olivia", "Ciekawe, co szykuje" - komentują fani.

Jann po OFF Festivalu: "Natura się do nas dołączyła" INTERIA.PL