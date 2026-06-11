Olivia Rodrigo chce pomóc swoim fanom. Chodzi o sprawy sercowe

Olivia Rodrigo przygotowała dla swoich fanów wyjątkowe wydarzenie promujące album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". W czwartek 11 czerwca artystka poprowadzi specjalną, godzinną audycję radiową zatytułowaną "u+me=advice forever", emitowaną na antenach sieci iHeartRadio. Program rozpocznie się o godz. 21:00 czasu wschodnioamerykańskiego, co dla polskich słuchaczy oznacza nocną transmisję o 3:00 nad ranem.

Formuła audycji będzie przypominać klasyczną poradnię sercową. Fani mogą przesyłać pytania dotyczące randek, nowych zauroczeń, trudnych relacji, rozstań czy niejednoznacznych sytuacji uczuciowych. Rodrigo będzie odpowiadać na wybrane wiadomości i nagrania głosowe przesłane za pośrednictwem funkcji Talkback w aplikacji iHeart.

Przedpremierowe utwory i smutne historie o miłości

Radiowe przedsięwzięcie nie jest przypadkowe. W trakcie programu wokalistka zaprezentuje fragmenty niepublikowanych wcześniej piosenek z nadchodzącego albumu. To rozwiązanie doskonale wpisuje się w tematykę nowego wydawnictwa, które, jak sama zapowiadała w wywiadach, w dużej mierze składa się ze "smutnych piosenek o miłości". Artystka przyznawała, że fascynują ją historie romantyczne, w których obok szczęścia pojawiają się również tęsknota, niepewność i lęk przed utratą bliskiej osoby.

Płyta "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" trafi do słuchaczy 12 czerwca. Będzie to pierwszy pełnowymiarowy album Rodrigo od czasu wydanego w 2023 roku krążka "Guts".

Robert Smith niespodziewanie pojawił się na scenie

Ostatnie dni przed premierą albumu były dla fanów szczególnie emocjonujące. Podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie Olivia Rodrigo po raz pierwszy wykonała utwór "What's Wrong With Me". Publiczność nie spodziewała się jednak, że na scenie pojawi się także Robert Smith, legendarny lider zespołu The Cure. Wspólnie zaprezentowali premierową kompozycję, która od razu stała się jednym z najgłośniej komentowanych momentów festiwalu.

Współpraca ma szczególne znaczenie w karierze amerykańskiej gwiazdy. "What's Wrong With Me" jest bowiem pierwszą piosenką w jej dyskografii, w której oficjalnie występuje zaproszony artysta. Rodrigo wielokrotnie podkreślała swój podziw dla twórczości The Cure i samego Smitha, z którym wcześniej dzieliła już scenę podczas festiwalu Glastonbury.

Nowe wydawnictwo ma pokazać kolejne oblicze 23-letniej wokalistki. Sama Rodrigo zapowiadała, że inspiracją do powstania materiału były doświadczenia związane z jej pierwszym dorosłym związkiem oraz emocjonalne sprzeczności towarzyszące zakochaniu. Według artystki album jest bardziej dojrzały i odważniejszy od jej wcześniejszych projektów.





Viki Gabor o relacji z mamą. "To, że daje sobie ze mną radę, to jest naprawdę cud" INTERIA.PL