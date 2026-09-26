Olga Łasak w programie "Być gwiazdą"! Opowiedziała o życiu poza sceną

Już 27 września na antenie Telewizji Polsat zobaczymy kolejny odcinek programu "Być gwiazdą". Gościnią będzie Olga Łasak, znana m.in. z Kabaretu Czesuaf.

Olga Łasak w białej, asymetrycznej sukience na tle ścianki z logo Polsat Hit Festiwal 2026.
Olga Łasak podczas Polsat Hit Festiwal 2026Marcin GadomskiAKPA

"Znamy ją jako wulkan energii z Kabaretu Czesuaf, mistrzynię transformacji z telewizyjnych show i głos, który potrafi wyśpiewać absolutnie wszystko" - czytamy o Oldze Łasak w zapowiedzi programu.

Tym razem jednak - w najbliższą niedzielę, 27 września, o godzinie 19:35 - w programie na antenie Telewizji Polsat artystka opowie o swoim życiu prywatnym, w tym m.in. o dzieciństwie i babciach, na których bezgraniczną miłość i wsparcie mogła liczyć przez całe życie.

Gwiazda wyznała również, że życie nie jest zawsze tak wesołe, jak w kabarecie. Zdradziła, że przez lata zmagała się z niskim poczuciem własnej wartości, twierdząc, że jest wiele osób zdolniejszych i bardziej wartościowych od niej, oraz z kompleksami, które wynikały m.in. z nadwagi i bycia pulchnym dzieckiem.

Zobacz również:

Dolly Parton
Mocny temat

Dolly Parton na łożu śmierci nie chciała dopuścić do siebie rodziny. Do pokoju wszedł kto inny

Weronika Figiel
Weronika Figiel

"Twórczyni kabaretowa zabrała nas do rodzinnego miasta. W ukochanym Bielsku-Białej, w towarzystwie wujka Olgi, dowiadujemy się m.in. o tym, skąd - tak naprawdę - wzięło się u niej poczucie humoru i dystans do świata, które sprawiły, że Olgę Łasak pokochały miliony widzów" - głosi jeszcze opis nadchodzącego odcinka.

Przypomnijmy, że "Być gwiazdą" to nowy format Polsatu, który można oglądać na ekranie od 6 września. To cykl reportaży, dzięki którym widzowie mogą poznać gwiazdy - aktorów, piosenkarzy, tancerzy i artystów estradowych - od strony prywatnej.

Słynny śpiewak Jakub Józef Orliński wystąpi na koncercie Polsatu. "Lubię wychodzić poza swoją strefę komfortu"INTERIA.PL


Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze