Olga Łasak w programie "Być gwiazdą"! Opowiedziała o życiu poza sceną

"Znamy ją jako wulkan energii z Kabaretu Czesuaf, mistrzynię transformacji z telewizyjnych show i głos, który potrafi wyśpiewać absolutnie wszystko" - czytamy o Oldze Łasak w zapowiedzi programu.

Tym razem jednak - w najbliższą niedzielę, 27 września, o godzinie 19:35 - w programie na antenie Telewizji Polsat artystka opowie o swoim życiu prywatnym, w tym m.in. o dzieciństwie i babciach, na których bezgraniczną miłość i wsparcie mogła liczyć przez całe życie.

Gwiazda wyznała również, że życie nie jest zawsze tak wesołe, jak w kabarecie. Zdradziła, że przez lata zmagała się z niskim poczuciem własnej wartości, twierdząc, że jest wiele osób zdolniejszych i bardziej wartościowych od niej, oraz z kompleksami, które wynikały m.in. z nadwagi i bycia pulchnym dzieckiem.

"Twórczyni kabaretowa zabrała nas do rodzinnego miasta. W ukochanym Bielsku-Białej, w towarzystwie wujka Olgi, dowiadujemy się m.in. o tym, skąd - tak naprawdę - wzięło się u niej poczucie humoru i dystans do świata, które sprawiły, że Olgę Łasak pokochały miliony widzów" - głosi jeszcze opis nadchodzącego odcinka.

Przypomnijmy, że "Być gwiazdą" to nowy format Polsatu, który można oglądać na ekranie od 6 września. To cykl reportaży, dzięki którym widzowie mogą poznać gwiazdy - aktorów, piosenkarzy, tancerzy i artystów estradowych - od strony prywatnej.

Słynny śpiewak Jakub Józef Orliński wystąpi na koncercie Polsatu. "Lubię wychodzić poza swoją strefę komfortu" INTERIA.PL



