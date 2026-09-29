Olga Bończyk w ostatnim czasie przypomniała o swojej muzycznej karierze płytą "Wracam". Teraz prezentuje premierowy utwór "Tak się kocha tylko raz".

Wokalistka i aktorka podkreśla, że ten singel jest dla niej bardzo osobisty, bo zamknęła w nim cząstkę siebie oraz własnych przeżyć. Piosenka opowiada o wielkiej miłości, która redefiniuje całe ludzkie życie i na zawsze zapisuje się w sercu, bo "zdarza się tylko raz".

Olga Bończyk i wielka miłość, która zdarza się tylko raz

W teledysku towarzyszy jej popularny aktor Tomasz Bednarek, znany szerokiej widowni z serialu "Klan". W ramach promocji tego nagrania Olga Bończyk pojawi się 2 października w "halo tu polsat". "Jeszcze trochę się wydarzy!" - zapowiada.

Muzykę do piosenki "Tak się kocha tylko raz" napisał Marcin Nierubiec, mający na koncie utwory, które śpiewali m.in. Doda, Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Urszula i Bohdan Łazuka.

Z kolei za tekst odpowiada Grażyna Orlińska - poetka, autorka wielu piosenek i musicali - najbardziej znana z tekstów przebojów "Chałupy Welcome to" Zbigniewa Wodeckiego i "Baw się lalkami" Andrzeja Zauchy.

Ten duet autorów stworzył ostatnio również "Życia smak" dla Andrzeja Dąbrowskiego.