Olga Bończyk o wielkiej miłości, która zdarza się tylko raz. "Jeszcze trochę się wydarzy!"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Poruszający singel "Tak się kocha tylko raz" prezentuje osobistą historię Olgi Bończyk. "Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z wami na dłużej" - napisała wokalistka i aktorka, która obecnie występuje m.in. w "Pierwszej miłości" w Polsacie.

Olga Bończyk w jasnej koszuli z rozpuszczonymi włosami na miejskiej ulicy podczas dnia.
Olga Bończyk prezentuje nowy teledyskAliaksandr ValodzinEast News

Olga Bończyk w ostatnim czasie przypomniała o swojej muzycznej karierze płytą "Wracam". Teraz prezentuje premierowy utwór "Tak się kocha tylko raz".

Wokalistka i aktorka podkreśla, że ten singel jest dla niej bardzo osobisty, bo zamknęła w nim cząstkę siebie oraz własnych przeżyć. Piosenka opowiada o wielkiej miłości, która redefiniuje całe ludzkie życie i na zawsze zapisuje się w sercu, bo "zdarza się tylko raz".

Olga Bończyk i wielka miłość, która zdarza się tylko raz

W teledysku towarzyszy jej popularny aktor Tomasz Bednarek, znany szerokiej widowni z serialu "Klan". W ramach promocji tego nagrania Olga Bończyk pojawi się 2 października w "halo tu polsat". "Jeszcze trochę się wydarzy!" - zapowiada.

Muzykę do piosenki "Tak się kocha tylko raz" napisał Marcin Nierubiec, mający na koncie utwory, które śpiewali m.in. Doda, Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Urszula i Bohdan Łazuka.

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Z kolei za tekst odpowiada Grażyna Orlińska - poetka, autorka wielu piosenek i musicali - najbardziej znana z tekstów przebojów "Chałupy Welcome to" Zbigniewa Wodeckiego i "Baw się lalkami" Andrzeja Zauchy.

Ten duet autorów stworzył ostatnio również "Życia smak" dla Andrzeja Dąbrowskiego.

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