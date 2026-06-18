Formacja Nieżywych Schabuff mimo nieco mniejszej aktywności medialnej wciąż koncertuje, przypominając przeboje ze swojego ponad 40-letniego dorobku. Zespół będzie jedną z gwiazd trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską.

Ekipa dowodzona przez Olka Klepacza pojawiła się też ostatnio w programie "Mówię wam" w TVN7. "Całe życie byłem na lekkim aucie, bo byłem bardzo gruby (...) dopiero sztuka pozwoliła mi się odnaleźć" - nie krył wokalista, który ujawnił, że w sumie schudł 50 kg.

Równolegle z muzyką rozwija swoją drugą pasję - razem z żoną prowadzi dwa Artystyczne Przedszkola Olka Klepacza w Częstochowie. "W sztuce najważniejszym kluczem jest prawda i szczerość" - podkreśla.

Olek Klepacz (Formacja Nieżywych Schabuff) kończy 60 lat

Zespół narodził się w 1982 roku w Częstochowie. Początkowo działał pod nazwą Formacya Nieżywych Schabuf, a założycielami byli m.in. Jacek Pałucha (wokalista, lider, autor tekstów) i grający wówczas na klawiszach Aleksander Klepacz. Formacja od początku grała z humorem i dystansem, ale jednocześnie wyróżniała się solidnym warsztatem muzycznym. Ironia i groteska były świadomym wyborem artystycznym, który w latach 80. wyróżniał ich na tle poważniejszych grup rockowych i popowych.

Debiutancki album "Wiązanka melodii młodzieżowych" (1989) przyniósł wielki przebój "Klub Wesołego Szampana" (z gościnnym udziałem aktorki Małgorzaty Pieńkowskiej, w 2015 r. uczestniczki "Tańca z gwiazdami"). Piosenka szybko stała się hitem i przez trzy tygodnie nie schodziła z pierwszego miejsca Listy Przebojów Programu III.

Gdy - na skutek odmiennych wizji artystycznych - zespół opuścił Jacek Pałucha, to właśnie Olek Klepacz przejął funkcję wokalisty i lidera. Już z nim za mikrofonem w 1991 r. pojawiła się płyta "Schaby" z przebojami "Baboki", "Faja 89" i "Krótka pieśń o miłości".

Apogeum popularności FNS to połowa lat 90. Z płyty "Fantomas" pochodzi przypominana co roku w wakacje piosenka "Lato", która zdobyła nominację do Fryderyków. Posypały się nagrody i wyróżnienia.

"Za oknem zawierucha, z szybą walczy mucha, przy kominku drzemał pies, my z Wojtkiem (Wierusem) siedzieliśmy u mnie na kanapie. Długo biliśmy się z myślami, czy ta piosenka powinna znaleźć się na płycie 'Fantomas' i o mały włos by się nie znalazła" - tak po latach Olek Klepacz opisywał okoliczności powstania wakacyjnego hitu.

Formacja Nieżywych Schabuff przed Michaelem Jacksonem

Podsumowaniem sukcesów był występ dla ponad 100-tysięcznej publiczności na lotnisku Bemowo w Warszawie w roli supportu (po FNS pojawił się jeszcze Szwajcar DJ Bobo) przed Michaelem Jacksonem we wrześniu 1996 r. Był to historyczny koncert - Król Popu tylko raz wystąpił w Polsce.

W 1997 r. dorobek zespołu powiększył się o kolejny hit - mowa o piosence "Da Da Da", która jest coverem utworu niemieckiej grupy Trio. Grupa co jakiś czas wypuszczała kolejne nagrania, jednak nie udało się już odzyskać dawnej popularności.

Po latach wokalista ujawnił prawdę o swoich problemach zdrowotnych. Gdy miał 7 lat, podczas wielogodzinnej operacji doświadczył śmierci klinicznej.

"Ja to bardzo skrzętnie wygumowałem ze swojej psychiki. To nie jest nic przyjemnego. Świadomość, że jesteśmy tutaj na chwilę, zdeterminowała mnie bardzo" - opowiadał w Radiu RMF FM.

Dodatkowo od ponad dekady wokalista zmaga się z depresją, o czym mówi otwarcie. Swoim doświadczeniem dzieli się również z innymi chorymi.

"Ta choroba odbiera nam nadzieję, radość bytu, napawa lękiem i zgryzotą. Pamiętajcie jednak że to dotyczy bardzo wielu ludzi i da się z tym żyć. Małe zwycięstwa są najważniejsze (...) myślcie dobrze, bo po co myśleć źle" - pisał na Facebooku.

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