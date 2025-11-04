Film "Uwierz w Mikołaja 2" - kontynuacja świątecznego hitu na podstawie powieści Magdaleny Witkiewicz - trafi na ekrany kin 7 listopada.

"Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy - i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora 'Happy End' zjawia się nowy pensjonariusz - tajemniczy Aleksander..." - czytamy w opisie produkcji wyreżyserowanej przez Annę Wieczur, odpowiedzialną również za pierwszą część.

Golec uOrkiestra w piosence "Wesel się świecie"

Produkcja została nakręcona w malowniczych Beskidach, w okolicach Milówki, czyli rodzinnej wsi Golców, a także Bielsku-Białej, Szczyrku i okolicznych miejscowościach.

To właśnie Golec uOrkiestra odpowiada za promującą film piosenkę "Wesel się świecie". Utwór powstał specjalnie na potrzeby tej produkcji. Dodajmy, że bracia pojawiają się też na ekranie w towarzystwie podopiecznych Fundacji Braci Golec.

Muzykę skomponowali Łukasz, Rafał i Edyta Golec wraz z Bartkiem Marszałkiem i Piotrem Zborowskim, autorem tekstu jest Rafał Golec, a za produkcję odpowiadają Bartek Marszałek i Piotr Zborowski.

"Jesteśmy ogromnie podekscytowani i dumni, że to właśnie nasz utwór znalazł się w tej wyjątkowej produkcji - tym bardziej, że mieliśmy przyjemność wystąpić w filmie gościnnie, razem z podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Zarówno dla nas, jak i dla tej wspaniałej gromadki dzieci, było to niezapomniane doświadczenie - wielka przygoda i zaszczyt, by stanąć przed kamerą u boku najwybitniejszych polskich aktorów" - mówią Łukasz i Paweł Golcowie.

Na ekranie pojawiają się m.in. Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz, Olgierd Łukaszewicz, Jadwiga Basińska z grupy Mumio oraz Mikołaj Roznerski.

"Uwierz w Mikołaja 2" to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy - niezależnie od wieku - może odkryć swoją dobrą stronę - czytamy.

