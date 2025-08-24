Ogłoszono kolejną parę, która wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". "Nie było słodszej uczestniczki"

W nadchodzącej serii "Tańca z gwiazdami" publiczność zobaczy m.in. Katarzynę Zillmann, Tomasza Karolaka, Maję Bohosiewicz, Ewę Minge, Aleksandra Sikorę oraz Lanberry. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych z udziału musiał zrezygnować Michał Czernecki.

Produkcja regularnie ujawnia nowych uczestników, budując napięcie i ciekawość widzów. Teraz nadszedł moment ogłoszenia partnera tanecznego Barbary Bursztynowicz.

Michał Kassin wraca na parkiet

Choć Kassina nie zobaczyliśmy w zeszłym roku w roli partnera gwiazd, był odpowiedzialny za efektowne openingi show. Kontuzja złamanej piątej kości śródstopia wykluczyła go na kilka tygodni z pełnych choreografii. Teraz wraca, by połączyć siły z Barbarą Bursztynowicz.

"No i zagadka rozwiązana! Zatańczę ze wspaniałą Barbarą Bursztynowicz. Jestem zaszczycony! Mogę wszystkim zagwarantować, że tak słodkiej i pozytywnej osoby na parkiecie 'TzG' jeszcze nie było" - napisał Kassin na Instagramie, budząc entuzjazm fanów programu.

Polsat nie krył zachwytu: "Basia to nasz skarb narodowy! Gwarantuję wszystkim, że nie było słodszej i bardziej pozytywnej uczestniczki!"

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL