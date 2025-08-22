Odwołane koncerty po śmierci Stanisława Soyki. Oficjalny komunikat

Stanisław Soyka zmarł w Sopocie 21 sierpnia - tego wieczoru miał pojawić się na deskach Opery Leśnej w ramach Top of the Top Festival. Wokalista i muzyk miał 66 lat.

Kolejny jego koncert miał się odbyć już w niedzielę. Razem ze swoim Soyka Kwartet (w składzie towarzyszył mu syn, perkusista Kuba Sojka) miał zaprezentować "Sonety Shakespeare'a" w Ossolineum we Wrocławiu.

Nie żyje Stanisław Soyka. Tak upamiętnią go we Wrocławiu

Ten występ z oczywistych powodów został już odwołany. Organizatorzy poinformowali, że zmarłego wokalistę upamiętnią podczas sobotniego koncertu "Shakespeare. Kreacje" w wykonaniu Józefa Skrzeka i Joszka Brody na Dziedzińcu Ossolineum.

"Koncert dostępny będzie dla wszystkich chętnych - do wypełnienia dziedzińca. Pierwszeństwo wstępu mają osoby z biletami na sobotę i niedzielę. Osoby bez biletów będą wpuszczane od godz. 19:55 w miarę wolnych miejsc" - czytamy w ogłoszeniu.

