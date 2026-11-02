Szpak i Badach pokazali kulisy relacji w "The Voice of Poland". Posypały się żarty

Choć obaj zasiadają w czerwonych fotelach "The Voice of Poland", trudno znaleźć dwóch bardziej różniących się od siebie artystów. Michał Szpak słynie z ekstrawaganckiego stylu i scenicznej ekspresji, natomiast Kuba Badach kojarzony jest z elegancją i zamiłowaniem do muzycznej precyzji.

Właśnie te różnice stały się punktem wyjścia do humorystycznego nagrania, które opublikowano na Instagramie programu.

"Za to go kocham, bo on jest taki mega ogarnięty i wszystko robi w czasie" - rozpoczął Szpak, żartobliwie opisując kolegę.

Chwilę później przyszła kolej na Badacha. Produkcja opatrzyła jego wypowiedź wymownym napisem: "Rzeczy, za które Kuba szanuje Michała (ale to wszystko kłamstwo)".

Wokalista postanowił więc wymienić zalety Szpaka, celowo opisując go w sposób zupełnie niepasujący do jego wizerunku.

Najpierw stwierdził, że Michał niemal nie przywiązuje wagi do fryzury. Następnie zapewnił, że kolega doskonale zna wszystkie jego płyty i regularnie śpiewa pochodzące z nich utwory.

Szpak natychmiast wtrącił krótkie "Absolutnie", podtrzymując żartobliwy ton rozmowy.

Kuba Badach zaskoczył Michała Szpaka. Wokalista nie mógł uwierzyć

Najzabawniejszy moment nastąpił jednak pod koniec nagrania. Badach stwierdził, że ceni Szpaka również za to, iż nie przejmuje się ziemią spod paznokci po pracy w ogrodzie.

Ta uwaga wyraźnie zaskoczyła artystę.

"Skąd wiesz, że mam ogródek?" - zapytał Michał.

Na koniec Szpak zwrócił się do widzów, zapowiadając, że dalszego ciągu dowiedzą się w następnym odcinku.

Nagranie pokazało, że trenerzy potrafią żartować ze swoich przyzwyczajeń i wzajemnie sobie dogryzać. Zamiast potwierdzenia plotek o napiętej relacji widzowie zobaczyli pełną humoru wymianę zdań.

W komentarzach szybko pojawiły się głosy zachwytu. Internauci chwalili poczucie humoru obu wokalistów i przyznawali, że uwielbiają oglądać ich razem.

Czy Michał Szpak jest z kimś w związku?

Michał Szpak rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym. W sierpniu 2026 roku, podczas rozmowy z "Telemagazynem", przyznał, że jest singlem i nie poświęca czasu na aktywne poszukiwanie miłości.

"Nie ma czasu na te poszukiwania. Jeśli to przyjdzie, to na pewno się o tym nie dowiecie" - powiedział wówczas.

Artysta dał tym samym do zrozumienia, że ewentualną nową relację zamierza zachować dla siebie. Od tamtej wypowiedzi nie potwierdził publicznie, by jego sytuacja uczuciowa uległa zmianie.



