Od Boba Marleya po Grzegorza Markowskiego. Ojcowie, którzy wychowali gwiazdy

Bob Marley nie tylko na zawsze zmienił oblicze muzyki reggae, ale również pozostawił po sobie rodzinę pełną talentów. Jego syn, Ziggy Marley , już jako dziecko towarzyszył ojcu w trasach koncertowych, a później założył z rodzeństwem zespół Ziggy Marley & The Melody Makers. Ziggy zdobył aż osiem nagród Grammy, kontynuując przesłanie ojca o miłości, pokoju i społecznej sprawiedliwości - często podkreślając, że "muzyka to broń ducha".

John Lennon, jeden z filarów The Beatles, pozostawił po sobie nie tylko nieśmiertelne utwory, ale i syna, który również tworzy. Sean Lennon współpracował m.in. z Cibo Matto i Les Claypoolem, a jego twórczość to połączenie alternatywnego rocka, elektroniki i psychodelii. Sean wielokrotnie podkreślał, że choć nazwisko otwiera wiele drzwi, to oczekiwania są ogromne. - "Bycie synem Lennona to błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie" - przyznał w wywiadzie dla Rolling Stone.