Nowy zwiastun filmu pojawił się w sieci 21 września i w niespełna dobę zebrał ponad 100 tys. wyświetleń. Produkcję pokazano także podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W tytułową rolę wcieliła się Sandra Drzymalska, która niedawno zakończyła pracę nad "Lalką" Netfliksa. Jak przyznała w rozmowie z Onetem, między pożegnaniem z postacią Izabeli Łęckiej a wejściem na plan filmu o Villas miała tylko kilka dni.

O czym opowie film "Violetta Villas"?

Film obejmie pierwszą dekadę kariery Villas, od początków w Polsce do występów w Paryżu i Las Vegas. Jej historię zobaczymy z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Twórcy pokażą nie tylko drogę piosenkarki do sławy, lecz także jej życie poza sceną i wpływ kariery na relacje rodzinne.

Reżyserka Karolina Bielawska zainteresowała się tym tematem po spotkaniu ze znajomą, która znała syna Villas i zaproponowała, że ich ze sobą skontaktuje. Scenariusz powstał we współpracy z Małgorzatą Gospodarek.

W obsadzie znaleźli się również Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Cezary Łukaszewicz, Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Michał Szpak zaśpiewa z Violettą Villas

W filmie zabrzmią piosenki Violetty Villas w nowych aranżacjach Marcina Maseckiego. "Do Ciebie, Mamo" wykona Michał Szpak, którego głos połączono z archiwalnym nagraniem wokalistki.

Drzymalska przyznała, że wcześniej znała Villas głównie z opowieści swojej babci, która była jej wielką fanką. Dzięki tym wspomnieniom zaczęła patrzeć na piosenkarkę nie tylko przez pryzmat ekstrawaganckiego wizerunku, ale także jej talentu i wrażliwości.

"Z czasem stała mi się kimś bardzo bliskim" - powiedziała aktorka.

Sandra Drzymalska dwa razy starała się o tę rolę

Aktorka po raz pierwszy otrzymała rolę Villas jeszcze we wcześniejszej wersji projektu. Wówczas oczekiwano od niej przytycia około 15 kilogramów. Drzymalska uznała jednak, że taka zmiana mogłaby być dla niej niebezpieczna.

Po przejęciu filmu przez innego producenta zmieniła się koncepcja postaci. Drzymalska ponownie wzięła udział w castingu i po raz drugi dostała główną rolę. Nie musiała już znacząco zmieniać wagi, jednak przygotowania nadal były wymagające. Sama charakteryzacja zajmowała po kilka godzin, a wiele scen wiązało się z dużym obciążeniem emocjonalnym.