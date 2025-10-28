"'Tam, gdzie cię nie ma' jest utworem najbardziej melancholijnym i nostalgicznym w moim repertuarze. To piosenka, do której mam wyjątkowo osobisty stosunek... Opowiada o szeroko pojętym odchodzeniu..." - mówi Łukasz Zagrobelny, który niemal dokładnie rok wcześniej pożegnał zmarłą mamę.

Autorami nagrania są Jeremi Sikorski (muzyka) i Kacper Kondracki (tekst), a produkcją zajął się ojciec Kacpra, Bogdan Kondracki (pracował z takimi gwiazdami, jak m.in. Dawid Podsiadło, Kortez, Brodka, Edyta Górniak, sanah, Daria Zawiałow, LemON, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska). Z kolei Jeremi Sikorski współtworzył już piosenki dla m.in. Marty Gałuszewskiej, MaRiny i Eweliny Lisowskiej.

"W charakterystyczny dla siebie, niezwykle subtelny sposób, Zagrobelny podkreśla, jaką amplitudę emocji nosimy w sobie stając w godzinie próby i jak niewiele zdają się znaczyć nasze prośby, starania w obliczu tego, co nieuchronne. Jak wiele, jeśli nie wszystko, zależy tylko od losu... (...) Sztuka polega na tym, by mimo smutku próbować też 'ocalić pamięć tych dobrych chwil'. Ocalić od zapomnienia..." - czytamy w opisie piosenki "Tam, gdzie cię nie ma".

Kim jest Łukasz Zagrobelny?

Swój pierwszy solowy album studyjny zatytułowany "Myśli warte słów" wydał we wrześniu 2007 roku. Promował go singlami "Nieprawda" i "Życie na czekanie", które bardzo szybko podbiły listy przebojów.

Dyskografię 50-letniego obecnie wokalisty zamyka album "Symfonicznie" (2013). W późniejszych latach wypuszczał jeszcze single "Dotrę do ciebie", "Tylko z tobą chcę być sobą", "Gdy jesteś tu", "Jeszcze nie raz" i "Za nami błędy". Jesienią 2019 r. przypomniał się szerszej publiczności w 12. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu ostatecznie zajął 4. miejsce, a najwyżej oceniono jego występy w roli Tiny Turner, Grzegorza Turnaua i Demisa Roussosa.

