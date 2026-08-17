Obca kobieta wdarła się na wesele Rafała Brzozowskiego. "Jakim trzeba być człowiekiem"

Ślub Rafała Brzozowskiego i Heleny odbył się 1 sierpnia. Para zaprosiła około 400 osób, dlatego obecność nieznajomej początkowo nie wzbudziła podejrzeń. Dopiero później wyszło na jaw, że kobiety nie było na liście gości.

Brzozowski twierdzi, że weszła na teren uroczystości z podrobionym zaproszeniem. Zachowywała się swobodnie, jakby należała do rodziny lub grona przyjaciół nowożeńców. Przez cały czas nagrywała telefonem przebieg ceremonii.

Wokalista początkowo mówił jedynie o obecności nieznanej osoby. Teraz przekazał, że wie już, kim była. Nie ujawnił jej danych, ale zaznaczył, że ona również zdaje sobie sprawę z tego, że została rozpoznana.

"Jedna pani udała gościa naszego ślubu, przebrała się, sfałszowała zaproszenie i weszła" - opowiedział w rozmowie z Kozaczkiem.

Najwięcej emocji wzbudziła w nim sytuacja podczas składania przysięgi. Kobieta zajęła miejsce w pierwszym rzędzie, stanęła przed rodzicami Rafała i Heleny, a kapeluszem zasłaniała im widok. Jednocześnie filmowała parę młodą.

Brzozowski uważa, że celem było zdobycie prywatnych materiałów, które można później przekazać mediom. Dla artysty granica została przekroczona właśnie w chwili, gdy jego najbliżsi nie mogli swobodnie obserwować ceremonii.

"Jakim trzeba być człowiekiem, żeby najbardziej intymny moment spróbować sprzedać potem do mediów, zasłaniając rodzinie widok? Tego nie daruję" - powiedział.

Rafał Brzozowski nie zamierza odpuścić

Muzyk zapowiedział, że zachowanie kobiety nie pozostanie bez odpowiedzi. "Fakt" podał, że sprawa może zostać zgłoszona na policję. Brzozowski wspomniał także, że nie był to jej pierwszy podobny przypadek. Według niego miała pojawiać się bez zaproszenia również na innych imprezach z udziałem osób publicznych.

Nie wiadomo, co stało się z nagraniami wykonanymi podczas ślubu ani czy zostały komuś przekazane. Kobieta nie odniosła się publicznie do relacji wokalisty.

Rafał i Helena pobrali się w kościele w Nowym Dworze Mazowieckim, a wesele urządzili w Jachrance. Para nie wyjechała jeszcze w podróż poślubną. Wokalista wrócił do koncertowania i pracy w telewizji, a wspólny wyjazd małżonkowie planują na październik.