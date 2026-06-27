Pierwsze plotki o zaręczynach gwiazdorskiej pary pojawiły się jeszcze w grudniu 2024 roku, kiedy na Instagramie brytyjskiej gwiazdy zauważono błyszczący pierścionek na serdecznym palcu lewej dłoni. 30-letnia wokalistka Dua Lipa (jej rodzina pochodzi z dzisiejszego Kosowa) później oficjalnie potwierdziła, że jest zaręczona z 36-letnim brytyjskim aktorem Callumem Turnerem (gwiazdorem cyklu "Fantastyczne zwierzęta") w wywiadzie dla magazynu "Vogue". Przypomnijmy, iż główna uroczystość zaślubin odbyła się na bajkowej sycylijskiej posiadłości Villa Valguarnera z XVIII wieku.

Jak zdradziła artystka, para poznała się w londyńskiej restauracji The River Cafe dzięki wspólnej znajomej, Ruth Rogers. Ich rozmowa o literaturze rozpoczęła wyjątkową więź. Przełomowy moment nadszedł, gdy okazało się, że oboje czytają tę samą książkę - "Trust" Hernana Diaza. "To było coś magicznego" - wspominała Lipa, jednak teraz była dziewczyna Calluma Turnera twierdzi, iż ten poznał piosenkarkę podczas gdy był z nią na randce właśnie we wspomnianej The River Cafe. To oznaczałoby, iż aktor poznał swoją przyszłą żonę w trakcie trwania randki z inną kobietą.

Była partnerka Calluma Turnera przerywa milczenie. "Jadł ze mną kolację"

Victoria Villarroel, była asystentka Kylie Jenner, a dziś influencerka i współprowadząca podcast "Better Half With Stas & Vic", opowiedziała o jednym ze swoich byłych związków. Choć ani razu nie padło wprost nazwisko męża Lipy, internauci błyskawicznie doszli do wniosku, że chodzi właśnie o Calluma Turnera.

"Nigdy nie spotykałbym się z kimś, kogo śledzą paparazzi. Nigdy nie związałbym się ze sławną osobą. Nigdy nie poszedłbym na Met Galę. To obciach" - wspominała w podcaście, opisując "tego" faceta, "Brytyjczyka".

Influencerka zasugerowała również, że jej były partner poznał swoją obecną żonę... jeszcze w czasie, gdy byli razem. "Mój były chłopak jest teraz zaręczony z pewną osobą... Poznał ją, kiedy jadł ze mną kolację. Usiadła obok nas w jednej z londyńskich restauracji... To akurat trudny temat" - przyznała Victoria Villarroel w odcinku zatytułowanym "Rozstania są do kitu".

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