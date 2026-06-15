"Z przyjemnością informujemy, że Bonnie nie jest już w śpiączce, ale nadal jest w bardzo złym stanie i przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii" - przekazali przedstawiciele 75-letniej wokalistki w najnowszym komunikacie w mediach społecznościowych.

"Chcielibyśmy podziękować wszystkim za ogromne wyrazy miłości i wsparcia, jakie otrzymaliśmy dla Bonnie z całego świata. Chcemy zapewnić, że jest ona świadoma Waszych życzeń i bardzo za nie wdzięczna" - czytamy.

Bonnie Tyler wybudzona ze śpiączki. "Nadal jest w bardzo złym stanie"

Dodajmy, że Bonnie Tyler przez pięć tygodni przebywała w stanie śpiączki farmakologicznej. W tym czasie przypadły też 75. urodziny wokalistki.

Do szpitala w Faro na południu Portugalii brytyjska gwiazda trafiła po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Przez długi czas lekarze jej stan określali jako krytyczny.

Gwiazda od kilkudziesięciu lat mieszka w położonym na południu Portugalii kurorcie Albufeira.

Kim jest Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler to pseudonim artystyczny Gaynor Hopkins-Sullivan. Urodzona w wiosce Skewen w Walii wokalistka zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It's a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero".

Dodajmy, że gwiazda wciąż jest aktywna koncertowo - 7 grudnia 2025 r. wystąpiła w Sport Arenie w Łodzi (hali obok Atlas Areny), przypominając swoje największe przeboje. W 2013 r. Bonnie reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji, zajmując 19. miejsce z piosenką "Believe in Me".

Dyskografię wokalistki zamyka wydany w styczniu 2021 r. album "The Best Is Yet To Come".

Przedstawiciele gwiazdy mają nadzieję, że zaplanowane na jesień koncerty odbędą się zgodnie z planem.

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