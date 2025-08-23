Nowe ustalenia w sprawie śmierci Stanisława Soyki. Prokuratura zabrała głos

W czwartek 21 sierpnia poinformowano o śmierci Stanisława Soyki. Wiadomość wstrząsnęła niemal całą Polską. Muzyk tego dnia wystąpić miał na Top of the Top Festivalu w Sopocie. Legendarny artysta pojawił się jeszcze na próbie, gdzie w duecie z Natalią Grosiak śpiewał przebój "Cud niepamięci". Następnie muzyk powrócił do hotelu, w którym zmarł.

Prokuratura zabiera głos w sprawie śmierci Stanisława Soyki

Obecnie Prokuratura Rejonowa w Sopocie prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności śmierci Soyki. W rozmowie z "Faktem", prokurator Michał Łukasiewicz przekazał, że sekcja zwłok muzyka zaplanowana została na poniedziałek: "Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci".

Zgonie z informacjami przekazanymi 23 sierpnia przez "PAP", szef prokuratury w Sopocie potwierdził, że ramach "rutynowego postępowania" na miejscu nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających udział osób trzecich.

Zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Marek Kopczyński, podkreślił, że tego typu postępowania są standardem w przypadkach nagłej śmierci.

Co naprawdę dzieje się na Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz nagranie z pola INTERIA.PL