Celine Dion to słynna kanadyjska diwa, której czterooktawowy głos już od kilku dekad zachwyca słuchaczy z całego świata. Popularność przyniosły jej m.in. przeboje "The Power of Love", "All By Myself" czy "My Heart Will Go On", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej kultowego "Titanica", a także zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 r. - Celine reprezentowała wtedy Szwajcarię z utworem "Ne partez pas sans moi".

Po dziesięcioleciach spektakularnych sukcesów w życiu legendarnej wokalistki nadeszły trudne chwile, przez które zmuszona była odsunąć się w cień i zrezygnować z aktywnego koncertowania czy publicznych wystąpień. Najpierw próbowała pogodzić się z bolesną stratą ukochanego męża, Rene Angelila, a następnie ujawniła, że choruje na nieuleczalną i niezwykle rzadką chorobę - zespół sztywności uogólnionej.

Ogromne cierpienie kanadyjskiej gwiazdy sprawiło, że jej dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. Jedyny duży występ, na jaki zdecydowała się po diagnozie miał miejsce w lipcu 2024 r., w ramach otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dion wykonała wówczas piosenkę "Hymne à l'amour" Edith Piaf, czym rozgrzała media na całym świecie i sprawiła, że fani zatęsknili. Później udało jej się jeszcze raz pojawić na scenie podczas pokazu mody Elie Saab w Rijadzie, po czym ponownie wróciła do walki o zdrowie w otoczeniu najbliższych.

Schorowana Celine Dion jesienią wróci do koncertowania

W marcu tego roku Celine Dion niespodziewanie poinformowała o planowanym powrocie na scenę. Już tej jesieni chce zagrać dziesięć koncertów rezydenckich w La Défense Arena w stolicy Francji. Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka jest w formie i nie brakuje jej chęci do życia, a leczenie, któremu od kilku lat się poddaje przynosi efekty. Przygotowania do koncertów najwidoczniej już się rozpoczęły, gdyż 58-letnia artystka pojawiła się w hotelu Le Royal Monceau w Paryżu, gdzie powitała fanów oraz fotoreporterów w serdeczny sposób.

Celine Dion witająca fanów pod hotelem w Paryżu Pierre Suu Getty Images

Celine Dion pod hotelem w Paryżu Pierre Suu Getty Images

Celine Dion pojawiła się przed hotelem w Paryżu. Powitała fanów tańcem i śpiewem!

Internet obiegły zdjęcia i filmiki, na których widać, jak Celine Dion opuszcza hotel w centrum Paryża i zamiast prędko przemknąć obok zgromadzonego tłumu, postanowiła przywitać słuchaczy oraz paparazzich. Zaskoczyła ich spontanicznym tańcem, a nawet dała próbkę swojego głosu. Pląsała, obracała się i układała dłonie w kształt serca, na znak wdzięczności za wsparcie miłośników.

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"Ależ to jest królowa!", "Najwspanialsza piosenkarka na świecie! Rozumiem reakcję tych ludzi", "O wow! Wygląda promieniście", "Jaki jeszcze artysta daje z siebie tyle, co ona? Żaden!", "Jaka forma! Wciąż jest wspaniała" - piszą zachwyceni fani w mediach społecznościowych.