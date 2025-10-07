Daria Zawiałow kilka lat temu wkroczyła na polski rynek muzyczny albumem "A kysz!" i od tamtej pory nieustannie rozwija swój artystyczny dorobek, zdobywając coraz większe grono odbiorców i osiągając wielkie sukcesy. Ma na swoim koncie siedem prestiżowych nagród Fryderyk, w 2021 r. otrzymała tytuł Best Polish Act podczas gali MTV EMA, kilka jej płyt osiągnęło status platynowy, jest jedną ze współautorek wielkich hitów Męskiego Grania "Świt" oraz "I ciebie też bardzo", a niedawno zagrała solowy koncert na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, na który bilety wyprzedały się w mniej niż 24 godziny.

Choć Daria Zawiałow od kilku lat jest jedną z czołowych postaci polskiej sceny, to nie tylko jej twórczość i sukcesy muzyczne ciekawią Polaków. Życie codzienne gwiazdy od lat budzi spore zainteresowanie słuchaczy, mimo tego, że artystka stara się chronić swoją prywatność.

Tak wyglądały poprzednie związki Darii Zawiałow

Piosenkarka ma za sobą jedno nieudane małżeństwo. W wieku zaledwie 24 lat stanęła na ślubnym kobiercu z Tomaszem Kaczmarkiem, którego poznała w programie "X-Factor", a następnie współpracowała z nim także na scenie.

"Nie planowałam wzięcia ślubu w tak młodym wieku. Po prostu poznałam Tomka, który był i nadal jest młody duchem. Odpowiada mi to, bo wciąż czuję, że całe życie przed nami. Przede wszystkim jesteśmy kumplami. Mogę się z nim śmiać i przetańczyć całą noc, po prostu konie kraść. Trochę oszaleliśmy na swoim punkcie i uznaliśmy, że weźmiemy ślub. Nie było ciśnienia, to przyszło naturalnie. Nie żałuję" - mówiła w wywiadzie dla KMaga.

Choć z początku para wydawała się zgodna, ich uczucie nie przetrwało próby czasu. W lipcu 2021 r. Daria ogłosiła, że jest singielką. Rok później media obiegła informacja o tym, że znalazła pocieszenie w ramionach innego muzyka - Rubensa. Ten związek również okazał się porażką - już w sierpniu 2023 r. zaczęto plotkować o rozstaniu. Niedługo później piosenkarka potwierdziła doniesienia.

Daria Zawiałow zaręczyła się? Tabloid przekazał nowe wieści!

Kilka miesięcy temu okazało się, że artystce ponownie udało się znaleźć szczęście w miłości. Daria Zawiałow zaczęła spotykać się z Mateuszem Dziekońskim - cenionym operatorem kamery, który ma na swoim koncie wiele znanych teledysków (w tym produkcje do piosenek swojej ukochanej, takich jak "Za krótki sen").

Jak udało się ustalić Pudelkowi, związek Darii i Mateusza właśnie wszedł na kolejny etap - zakochani zaręczyli się! Podobno para zdążyła podzielić się radosną nowiną jedynie z najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Piosenkarka i operator będą mieli teraz sporo czasu na planowanie ślubu i wesela, bowiem Zawiałow jest obecnie w trakcie swojej artystycznej przerwy. Po zagraniu koncertu na błoniach PGE Narodowego daje sobie czas na odpoczynek i większe zaangażowanie w życie prywatne, a na scenę powróci dopiero w 2027 r.

"Mam wspaniałego partnera, nasz dom jest pełen spokoju i wsparcia. Cenię sobie to jak nic innego" - mówiła jakiś czas temu wokalistka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

