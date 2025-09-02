"'Nie mam pytań' to energetyczny numer w klimacie EDM, który od pierwszych sekund wkręca się w głowę i nie daje usiedzieć w miejscu" - zapowiadali twórcy.

"Klip powstał na przepięknej Krecie - słońce, morze i wakacyjna atmosfera idealnie podbijają vibe utworu. To propozycja dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę, letnie brzmienia i luz. Ten kawałek zdecydowanie ma potencjał, żeby stać się soundtrackiem niejednej imprezy!" - czytamy.

Kim jest Nowator?

Nowator , czyli Paweł Lipski, to polski wokalista, autor tekstów i producent muzyczny pochodzący z Opoczna. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie klarnetu i fortepianu. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień ZPAV (Związek Producentów Audio Video) za Platynowe i Złote Płyty.

Jest autorem takich hitów jak: "Z lewa do prawa", "Co tu jest grane", "Wrócę nad ranem", "Spadam stąd", "Wrzucam na luz", "Ay Amor", a także ponadczasowego utworu "Moja panienka". Łącznie jego utwory na samym YouTube zgromadziły ponad 200 mln wyświetleń.

W 2019 roku został jednym z jurorów show Polsatu "All Together Now: Śpiewajmy razem".

Współpracował z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Pezet, Jeden Osiem L, Papa Dance, Mrozu, Mateusz Mijal, Marian Lichtman, Mezo, Onar, Ten Typ Mes, Stachursky, Masters, Borixon, Paprodziad, Lerek, Ewa Jach, Top One, Antek Smykiewicz, Magda Femme czy Mariusz Kałamaga. W dorobku ma m.in. dwa solowe albumy "Alfabetyczny spis" (2006) i "Co tu jest grane?" (2019).

Pod koniec 2021 r. wypuścił duet z Jackiem Stachurskym - "Pójdę w tango".

