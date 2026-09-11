W niedzielę, 6 września, Polsat wyemitował pierwszy odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami", który okazał się prawdziwym trzęsieniem ziemi. Kolejna odsłona programu obfitować będzie w jeszcze większe emocje - zapowiada produkcja. Przed nami wielkie otwarcie "Akademii Czarnej Mamby", czyli przyspieszonego kursu tańca, w którym jurorka Iwona Pavlović wyjaśni widzom, jak powinny wyglądać doskonałe walc angielski, walc wiedeński, cza-cza i jive. Dzięki temu publiczność wejdzie na kolejny poziom tanecznej wiedzy i jeszcze bardziej obiektywnie będzie mogła oceniać popisy uczestników.

Dwanaście gwiazd biorących udział w show Polsatu zostało podzielonych na cztery grupy - do każdej z nich przydzielony zostanie jeden taniec. Wykonania, które obejrzą widzowie, poprzedzone zostaną wykładem Iwony. Jurorka zdradzi tajemnicę, co należy zrobić, aby otrzymać za poszczególne choreografie maksymalne 10 punktów.

Noty jurorów "TzG" wywołują ogromne poruszenie. Iwona Pavlović była jeszcze bardziej surowa i nikt nie przyznał 10 punktów

Po pierwszym odcinku nowego sezonu okazało się, że punktacja wywołuje wśród widzów ogromne poruszenie. Jurorzy stali się bowiem jeszcze bardziej surowi niż dotychczas - żaden z nich nie przyznał uczestnikom 10 punktów. W poprzednich edycjach zdarzało się, że już w pierwszym odcinku któraś z gwiazd zaskakiwała swoim talentem i poczuciem rytmu, wywalczając sobie maksymalne 40 punktów za taniec. Tym razem najlepsze uczestniczki - Mandaryna oraz Helena Englert - otrzymały jedynie po 28 punktów.

Najbardziej pobłażliwa była Julia Wieniawa, debiutująca w roli jurorki "TzG". To ona przyznawała gwiazdom najwyższe noty za pierwszy taniec. Z kolei Czarna Mamba przyznała, że od teraz jej 3 punkty to dobra ocena. W minioną niedzielę za nawet świetnie zatańczone choreografie przyznawała jedynie 6 punktów.

W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadła żadna para

W pierwszym odcinku 19. edycji nie odpadła żadna para, w związku z tym zarówno punkty jurorów, jak i wiadomości SMS-owe od widzów sumować się będą z wynikami z najbliższej niedzieli. Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się zatem już 13 września o godz. 19:55 w Polsacie. Tego nie można przegapić!