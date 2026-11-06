Nikt nie wierzył w jego największy hit. Justin Timberlake postawił na swoim

Kiedy w 2006 roku ukazał się utwór "SexyBack", słuchacze mogli być zaskoczeni. Nietypowy wokal, pulsujący rytm i prowokacyjny tekst sprawiały, że piosenka nie przypominała żadnego z wcześniejszych nagrań Justina Timberlake'a. Jak się okazuje, właśnie taki efekt chciał osiągnąć artysta. Nie wszyscy byli jednak przekonani do jego pomysłu. Przedstawiciele wytwórni płytowej obawiali się, że nowy kierunek muzyczny może okazać się zbyt dużym ryzykiem.

Wokalista wrócił wspomnieniami do tamtego okresu podczas udziału w programie "Re-Rank" serwisu Complex. W ramach internetowej serii artyści układają ranking dziesięciu najważniejszych utworów w swojej karierze. "SexyBack" znalazło się na czwartym miejscu zestawienia Timberlake'a. Przy okazji muzyk opowiedział o kulisach powstania przeboju, który na dobre zmienił jego wizerunek.

Justin Timberlake chciał zaskoczyć słuchaczy

"SexyBack" powstało podczas prac nad drugim solowym albumem Timberlake'a, "FutureSex/LoveSounds". Wokalista stworzył piosenkę wspólnie z Timbalandem, jednym z najbardziej wpływowych producentów muzycznych tamtego okresu. Jak wspomina, nagranie powstało w bardzo krótkim czasie, a od początku przyświecał im konkretny cel - stworzyć coś, czego nie można było wówczas usłyszeć w radiu.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów utworu stał się mocno przetworzony wokal. Zastosowane efekty miały nie tylko nadać piosence futurystyczne brzmienie, lecz także sprawić, by słuchacze nie byli w stanie od razu rozpoznać głosu Timberlake'a.

"Chciałem, żeby ludzie, słysząc ten utwór, nie pomyśleli, że to ja" - wyjaśnił artysta.

Wokalista określił ostateczne brzmienie swojego głosu jako "niemal androgeniczne". Zależało mu na stworzeniu muzycznej postaci, w którą mógłby wcielić się każdy, kto śpiewa razem z nim.

Wytwórnia nie wierzyła w "SexyBack". "To się nie sprawdzi"

Odważne eksperymenty nie wszystkim przypadły do gustu. Przedstawiciele wytwórni płytowej mieli poważne zastrzeżenia do nowego brzmienia Timberlake'a. Niepokój wzbudzał zarówno zmodyfikowany wokal, jak i tempo piosenki, które odbiegało od popularnych wówczas radiowych przebojów.

"SexyBack" miało tempo 118 uderzeń na minutę, co zdaniem osób odpowiedzialnych za promocję artysty mogło utrudnić utworowi zdobycie popularności.

"To się nie sprawdzi. Nie jesteś sobą" - takie słowa, jak wspomina Timberlake, miał usłyszeć od przedstawicieli wytwórni.

Muzyk nie zamierzał jednak rezygnować ze swojej wizji. Zamiast wracać do studia i dostosowywać nagranie do oczekiwań branży, uznał sceptyczne reakcje za dowód na to, że stworzył coś wyjątkowego. Skoro piosenka nie przypominała niczego, co można było usłyszeć w radiu, mogła właśnie dzięki temu wyróżnić się na tle konkurencji.

"SexyBack" odniósł sukces

Ostatecznie ryzyko się opłaciło. "SexyBack" okazało się ogromnym sukcesem komercyjnym i przez siedem tygodni utrzymywało się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100. Piosenka stała się jednym z największych przebojów w solowej karierze Timberlake'a i pomogła ugruntować jego pozycję jako gwiazdy światowego popu.

Utwór przyniósł mu również nagrodę Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne.

Po latach wokalista zdradził, że podczas pracy nad piosenką inspirował się twórczością takich legend jak David Bowie, David Byrne czy James Brown. Choć od premiery "SexyBack" minęło już ponad 20 lat, Timberlake wciąż traktuje ten przebój jako przypomnienie, że w muzyce warto kierować się własnym instynktem, nawet jeśli otoczenie nie podziela artystycznej wizji.



