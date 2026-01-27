34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia. W tym roku celem akcji była pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Jak podała fundacja dowodzona przez Jurka Owsiaka, na koncie zebrało się już ponad 43,78 mln zł, natomiast kwota deklarowana to ponad 183 miliony.

W całym kraju (a także wielu miejscach na świecie) odbywały się zbiórki często połączone z koncertami. Tradycyjnie na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zorganizowano główny koncert, na którym pojawili się m.in. Lanberry, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz i Tabu.

WOŚP: Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego hitem sieci

Furorę w sieci robi jednak koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod przywództwem pułkownika Mariusza Dziubka z wrocławskim Rynku. "Będzie viral?" - napisał w mediach społecznościowych dyrygent, który wystawił swoją batutę na aukcję dla WOŚP (7600 zł - stan na 27 stycznia).

Opublikowany fragment zawiera popis sierżant Justyny Kryszak na tubie. "Warunki zimowe nie są proste, ale publiczność nas poniosła" - mówiła w rozmowie z tvn24.pl. "Dla mnie, z perspektywy muzyka instrumentalisty, to coś niesamowitego" - dodała.

Dodajmy, że Justyna Kryszak ma na koncie udział w nakręconym w październiku 2025 r. w Warszawie teledysku "Berghain" hiszpańskiej gwiazdy Rosalii. Tubistka dostała propozycję od szefowej Warsaw Impressione Orchestra, Mileny Lange. Klip zanotował ponad 36 mln odsłon.

