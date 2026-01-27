Niezwykły występ dla WOŚP hitem sieci. "Będzie viral?"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

"Będzie viral?" - zapytał na Facebooku Mariusz Dziubek, dyrygent Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, publikując fragment występu na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wrocławiu. Popis sierżant Justyny Kryszak na tubie robi furorę w sieci.

Mężczyzna w białej koszuli siedzi na tle dużego okna, w tle widoczne nowoczesne budynki miasta oraz bukiet kolorowych kwiatów po prawej stronie.
Mariusz Dziubek jest dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska PolskiegoWojciech OlkusnikEast News

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia. W tym roku celem akcji była pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Jak podała fundacja dowodzona przez Jurka Owsiaka, na koncie zebrało się już ponad 43,78 mln zł, natomiast kwota deklarowana to ponad 183 miliony.

W całym kraju (a także wielu miejscach na świecie) odbywały się zbiórki często połączone z koncertami. Tradycyjnie na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zorganizowano główny koncert, na którym pojawili się m.in. Lanberry, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz i Tabu.

Zobacz również:

Loreen na Orange Warsaw Festival 2025
Pop

Dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji zapowiada wielką premierę! Co szykuje Loreen?

Weronika Figiel
Weronika Figiel

WOŚP: Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego hitem sieci

Furorę w sieci robi jednak koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod przywództwem pułkownika Mariusza Dziubka z wrocławskim Rynku. "Będzie viral?" - napisał w mediach społecznościowych dyrygent, który wystawił swoją batutę na aukcję dla WOŚP (7600 zł - stan na 27 stycznia).

Opublikowany fragment zawiera popis sierżant Justyny Kryszak na tubie. "Warunki zimowe nie są proste, ale publiczność nas poniosła" - mówiła w rozmowie z tvn24.pl. "Dla mnie, z perspektywy muzyka instrumentalisty, to coś niesamowitego" - dodała.

Dodajmy, że Justyna Kryszak ma na koncie udział w nakręconym w październiku 2025 r. w Warszawie teledysku "Berghain" hiszpańskiej gwiazdy Rosalii. Tubistka dostała propozycję od szefowej Warsaw Impressione Orchestra, Mileny Lange. Klip zanotował ponad 36 mln odsłon.

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tatamateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze