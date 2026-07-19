Niezręczna wpadka na żywo w TVP. "Zapomniałam nazwiska!"

W sobotni wieczór publiczność zgromadzona pod chełmską sceną miała okazję bawić się do największych polskich przebojów w ramach wydarzenia "Lato z Radiem i TVP". Przed widzami Telewizji Polskiej zaprezentowali się między innymi Michał Szpak, Krzysztof Cugowski, Lanberry oraz zespół Video. Gospodarzami muzycznego wieczoru byli popularni prezenterzy stacji: Agnieszka Woźniak-Starak, Maciej Orłoś, Roman Czejarek oraz Katarzyna Burzyńska.

Chwila zawahania przed kamerami

To właśnie ostatnia z wymienionych dziennikarek zaliczyła drobne potknięcie podczas zapowiadania kolejnego punktu programu. Sytuacja miała miejsce tuż po żywiołowym występie Tatiany Okupnik, która na chełmskiej scenie zaprezentowała kultowy przebój zespołu Breakout "Poszłabym za tobą". Katarzyna Burzyńska chciała płynnie przejść do przypomnienia twórcy tego polskiego klasyka, jednak przed kamerami niespodziewanie uciekło jej z głowy właściwe nazwisko.

Prezenterka na ułamek sekundy zacięła się przed mikrofonem, po czym szczerze przyznała się do swojej nagłej luki w pamięci. Szybko jednak przypomniała sobie odpowiednie dane i sprawnie kontynuowała prowadzenie koncertu.

"Tatiana Okupnik w utworze, który jest klasykiem. W utworze klasyku według... wymyślenia... Franciszka Wa… zapomniałam nazwiska! Nie szkodzi. Walickiego! Franciszek Walicki, to on ten utwór obmyślił" - powiedziała rozbawiona Burzyńska i natychmiast zaprosiła widzów na wywiad z Lanberry.