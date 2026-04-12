Grażyna Łobaszewska urodziła się 20 lipca 1952 roku w Gdańsku. Już jako dziecko wiedziała, że muzyka będzie jej życiem - podczas rodzinnych spotkań urządzała wokalne występy. Talent miał solidne korzenie: mama była pianistką, a ojciec, marynarz z pasją do muzyki, przywoził z rejsów płyty legendarnej wytwórni Motown.

"W domu nie słuchaliśmy polskiej muzyki. Ojciec kochał soul, ja się na tym wychowałam"- wspominała wokalistka, która dzisiaj jest nazywana polską Arethą Franklin i Tiną Turner. Stanisław Soyka nazwał ją najlepszym soulowym głosem w Polsce. Niewielu pamięta jednak, jaka historia wiąże ją z hitem PRL-u "Za szybą".

Poznaj historię powstania utworu "Za szybą". Piosenka musiała swoje przeleżeć

Tekst piosenki stworzył Jacek Cygan wspólnie z Jerzym Filarem, zaś muzykę skomponował również Jerzy Filar oraz Andrzej Pawlukiewicz. Utwór powstał w 1977 roku w bardzo ciekawych okolicznościach. Cygan wspólnie z Filarem jechali z Chodzieży na giełdę do Szklarskiej. Siedzieli na skwerku przed dworcem w Poznaniu, a pod wpływem inspirującej chwili Jerzy Filar wyjął gitarę i oznajmił Cyganowi, że ma mu coś do zaprezentowania. Choć zaśpiewał mu fragment utworu, "Za szybą" na długie lata trafił do szuflady. Cygan jednak nie dał za wygraną i, podczas choroby przyjaciela, dokończył utwór za niego.

"Dopisałem kolejną zwrotkę, a ponieważ kompozycja była za krótka wymyśliłem to, co fachowcy nazywają brydżem, czyli rodzaj łącznika. Jurek szybko wyzdrowiał, skomponował muzykę do wspomnianego brydża i tak skończyliśmy piosenkę" - przyznał Jacek Cygan stronie bibliotekapiosenki.pl.

Na polskim rynku pojawił się nagle telewizyjny program "Bazar", który okazał się przełomowy dla wspomnianej kompozycji. Program polegał na zaproszaniu do studia amatorów, którzy wykonywali swoje piosenki oraz gwiazd, które wybierały utwory i następnie prezentowały swoje wersje. Wśród artystek była m.in. Grażyna Łobaszewska. Twórcy "Za szybą" mieli wielką nadzieję, iż to właśnie ta artystka zainteresuje się utworem. Jak się okazało, mieli racje. Co ciekawe, zanim kultowy utwór zaśpiewała Łobaszewska, piosenkę zaśpiewał zespół Nasza Basia Kochana.

Grażyna Łobaszewska, jak wspominał Jacek Cygan cytowany przez stronę Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, zapukała do garderoby Cygana i Filara i zapytała: "Cześć chłopaki, to ja mogę śpiewać tę kawę?" (warto zaznaczyć, że utwór "Za szybą" znany jest również pod tytułem "Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę").

