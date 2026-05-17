Niewiele osób wiedziało o mamie Viki Gabor. Artystka poszła w jej ślady

Alicja Rudnicka

Kariera Viki Gabor rozwijała się w błyskawicznym tempie. Od programu The Voice Kids, przez triumf w Eurowizji Junior, aż po kolejne koncerty i telewizyjne projekty. Za sukcesem młodej wokalistki stoi jednak nie tylko talent i determinacja, ale także muzyczne tradycje wyniesione z domu. Szczególną rolę w życiu artystki odgrywa jej mama, Ewelina Gabor.

Ewelina Gabor (mama Viki Gabor) i Viki Gabor pozują do zdjęcia. Mają neutralne wyrazy twarzy
Ewelina Gabor i Viki Gabor

Choć dziś Viki jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd polskiej sceny, pierwsze doświadczenia zdobywała daleko od świateł reflektorów. Dorastała w rodzinie, w której śpiew i występy były czymś naturalnym. Jej mama od lat związana jest z muzyką romską i sama występuje na scenie.

Ewelina Gabor jest członkinią zespołu Kałe Jakha, znanego również pod nazwą Czarne Oczy. Przez lata wraz z mężem angażowała się także w działalność artystyczną i folklorystyczną. Nic więc dziwnego, że córka bardzo wcześnie zainteresowała się muzyką.

Sama Viki wielokrotnie podkreślała, że to właśnie mama odegrała kluczową rolę w kształtowaniu jej wokalnych umiejętności.

"To ona nauczyła mnie stawiania dźwięków, frazowania, emisji i interpretacji. To ją podziwiałam na scenie i to ona z moim tatą są dla mnie pierwszymi guru muzycznymi" - opowiadała w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

Rodzice szybko zauważyli jej talent

Artystka wielokrotnie wspominała, że jej muzyczne zdolności zostały odkryte właściwie przypadkiem. W jednym z wywiadów opowiedziała o rodzinnym karaoke, które okazało się przełomowym momentem.

"Moja rodzina jest bardzo umuzykalniona. Pamiętam, że kiedyś moi rodzice zorganizowali niewielkie karaoke i wtedy po raz pierwszy usłyszeli, jak śpiewam. Wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać mojego głosu, byli pod ogromnym wrażeniem" - wspominała w rozmowie z Onetem.

To właśnie rodzice jako pierwsi dostrzegli potencjał córki i konsekwentnie wspierali ją na kolejnych etapach kariery. Towarzyszyli jej podczas pierwszych występów i castingów, jednocześnie dbając o to, by mimo popularności mogła zachować normalne dzieciństwo.

Życie w różnych krajach ukształtowało młodą gwiazdę

Historia rodziny Gaborów jest związana nie tylko z muzyką, ale również z częstymi przeprowadzkami. Viki urodziła się w Hamburgu, później mieszkała także w Wielkiej Brytanii, by ostatecznie osiąść z rodziną w Polsce. Sama wokalistka podkreślała w wywiadach, że dorastanie w różnych kulturach nauczyło ją otwartości i samodzielności.

Mimo międzynarodowych doświadczeń artystka nigdy nie odcinała się od swoich romskich korzeni, o których wielokrotnie mówiła publicznie. To właśnie rodzinne tradycje i muzyczne wychowanie miały ogromny wpływ na jej sceniczną wrażliwość.

Wspólny występ matki i córki wzruszył fanów

Fani mogli zobaczyć wyjątkową relację Viki i jej mamy podczas Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. W 2022 roku obie pojawiły się razem na scenie i wykonały utwór "Ramię w ramię".

Nagranie z koncertu szybko obiegło internet, a internauci nie kryli zachwytu nad głosem Eweliny Gabor. Wielu komentujących zwracało uwagę, że muzyczny talent w rodzinie Gaborów przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Viki Gabor pojawi się na wyjątkowym koncercie Polsatu

Przed wokalistką kolejne muzyczne wydarzenie. Polsat pokaże 26 maja transmitowany na żywo z Areny Toruń koncert "Nie ma jak u mamy", organizowany z okazji Dnia Matki. Na scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki, wśród nich m.in. Doda, Alicja Szemplińska, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Piotr Kupicha, Pectus oraz duet Gromee i Wac Toja. Co ciekawe, artystom na scenie mają towarzyszyć ich mamy.

