Niewiele brakowało, by hit ABBY nie ujrzał światła dziennego. Dziś to sylwestrowy klasyk

Każdego roku "Happy New Year" ABBY usłyszeć możemy niemal na całym świecie. Piosenka stała się swego rodzaju hymnem, z którym miliony witają nowy rok. Początkowe plany szwedzkiego zespołu były jednak nieco inne. Utwór ten miał być częścią musicalu, który finalnie nigdy nie został dokończony.

Jak powstał sylwestrowy hit ABBY?

W 1980 roku Björn Ulvaeus i Benny Andersson realizowali nowy projekt. Zależało im na stworzeniu musicalu, którego akcja miała dziać się właśnie w sylwestra. Produkcja nie doszła jednak do skutku, pomysł został odrzucony i zapomniany, ale jedna z kompozycji się zachowała.

"Happy New Year" trafiło finalnie na krążek "Super Trouper" u boku hitów takich jak "The Winner Takes It All" czy "Lay All Your Love on Me". Utworowi towarzyszył teledysk, który dziś uznawany jest już za kultowy. Zdjęcia wykonano w trakcie sesji do okładki albumu. Co ciekawe, utwór początkowo nie odniósł aż tak zaskakującego sukcesu. Dopiero dwie dekady później, gdy społeczeństwo wchodziło w nowe milenium, kawałek wydany został jako singiel i pojawił się na listach przebojów m.in. w Szwecji, Holandii i Niemczech. Od tamtego momentu piosenka regularnie powraca na radiowe listy pod koniec roku.

Choć jest to zdecydowanie najpopularniejsza propozycja ABBY na ten okres, członkowie zespołu wydali również solowe utwory, które wybrzmiewają w święta. Agnetha Faltskog wraz z córką nagrała krążek "Nu tändas tusen juleljus", który po dziś dzień cieszy się sporym uznaniem, a Anni-Frid Lyngstad w 1972 roku nagrała klasyczną szwedzką świąteczną piosenkę "När Det Lider Mot Jul" w nowej aranżacji.

