Nietypowy pogrzeb Victora Willisa. Członkowie Village People w scenicznych przebraniach

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Niespełna miesiąc po śmierci Victora Willisa odbyła się ceremonia pogrzebowa lidera grupy Village People. Podczas uroczystości w Greenwood Memorial Park and Mortuary w San Diego w Kalifornii żegnało go ok. 50 osób. Uwagę zebranych przykuli członkowie obecnego składu zespołu pamiętanego z wielkiego przeboju "YMCA", którzy pojawili się w... strojach scenicznych.

Victor Willis w czarnej kurtce, kasku motocyklowym i okularach słonecznych śpiewa na scenie, trzyma mikrofon.
Victor Willis był liderem Village PeopleREGIONAL MUSIC / BACKGRID / Backgrid UK / ForumAgencja FORUM

Victor Willis, wokalista i współtwórca największych hitów grupy Village People, zmarł 30 czerwca po krótkiej, gwałtownej chorobie, zaledwie dzień przed 75. urodzinami. Informację o jego śmierci przekazali pozostali członkowie zespołu w lakonicznym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa, wokalisty Village People. Prosimy o uszanowanie prywatności" - mogliśmy przeczytać we wpisie, który jest ostatnim opublikowanym na profilu amerykańskiej legendy disco.

Kameralny pogrzeb Victora Willisa z Village People

Blisko miesiąc później odbyła się ceremonia pogrzebowa wokalisty. Około 50 osób pojawiło się w Greenwood Memorial Park and Mortuary w San Diego w Kalifornii, by pożegnać zmarłego. Na cmentarzu pojawili się też członkowie ostatniego składu Village People.

Zobacz również:

Rafał Brzozowski
Pop

Tabloid ujawnił, kim jest tajemnicza narzeczona Rafała Brzozowskiego. Łączy ich nie tylko uczucie, ale i wspólna pasja

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Cała piątka wyraźnie wyróżniała się spośród zebranych, bo James Kwong (robotnik), Nicholas Manelick (kowboj), Javier Perez (Indianin), James Lee (żołnierz) i J.J. Lippold (motocyklista) wystąpili... w strojach scenicznych. Zmarły Victor Willis najczęściej przebrany był za policjanta. Te wizerunki były jednymi z najbardziej rozpoznawalnych elementów grupy na popowej scenie. Jednocześnie Village People stali się też ikonami mniejszości seksualnych. Status nieoficjalnego hymnu tej społeczności zdobyła piosenka "YMCA".

"Możesz je odbierać w dowolny sposób. Gejowskie? Jeśli ci się tak podoba, dobrze! Hetero? Jeśli wolisz tak, dobrze! To nie ma znaczenia" - mówił o piosenkach grupy Victor Willis.

To właśnie on śpiewał główne partie wokalne i był współautorem największych hitów grupy. W 2017 r. powrócił z nowym składem Village People, kiedy uporządkowane zostały kwestie związane z prawami do nazwy.

Wiktor Waligóra: Jestem bardzo dumny z tego materiałuINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze