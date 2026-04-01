Nietuzinkowa pamiątka po Bobie Marleyu trafiła na aukcję. Fani mogą wylicytować... fragment jego włosów!
Aukcje z przedmiotami po ikonach muzyki stają się coraz bardziej popularne. Fani są w stanie wydać setki tysięcy, a nawet miliony złotych, aby wejść w posiadanie nietuzinkowych pamiątek. Pod młotek trafił właśnie... fragment włosów Boba Marleya! Szacuje się, że kawałek dreda sprzedany zostanie za blisko 125 tys. złotych.
Amerykański dom aukcyjny JC Auctions ogłosił, że fani legendy reggae, Boba Marleya, mogą już teraz wejść w posiadanie wyjątkowej pamiątki po zmarłym w 1981 r. muzyku. Na licytację trafiło coś naprawdę szokującego - fragment włosów jamajskiego artysty! Słynął on nie tylko z przebojów "One Love" czy "No Woman, No Cry", lecz także ze swojej charakterystycznej fryzury, w związku z czym kawałek dredów może być nie lada gratką dla jego miłośników.
Nietypowa pamiątka po Bobie Marleyu trafiła na aukcję. Szacuje się, że fani zapłacą za nią nawet 25 tys. funtów!
W opisie aukcji czytamy o historii kawałka włosów Boba Marleya. Otóż przez wiele lat miał on się znajdować w prywatnej kolekcji jednej z fanek, Andrei, która obecna była na koncercie legendy w brytyjskim programie "Top of the Pops" w 1978 r. To tam weszła w posiadanie dreda, wraz z koleżanką dostając się na scenę i prosząc muzyka o kosmyk. Ostatecznie zmuszona była urwać go sobie sama, lecz Marley pozostał niewzruszony, a nawet dał dziewczynie swój autograf.
Licytacja nadal trwa, a jej koniec przewidziano na 9 kwietnia, o godz. 15:00 polskiego czasu. Eksperci szacują, że dred Boba Marleya może zostać sprzedany nawet za 25 tys. funtów (blisko 125 tys. złotych)
Aukcje z pamiątkami po legendach muzyki to niemal codzienność. Co jeszcze mogli wylicytować fani?
Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno również o aukcji, na której wylicytować można będzie ikoniczną gitarę Fender Mustang z teledysku "Smells Like Teen Spirit", należącą w przeszłości do Kurta Cobaina. Instrument ma trafić pod młotek jeszcze w tym roku, a do tego czasu prezentowany jest publicznie w galerii Christie's przy Rockefeller Center. Szacuje się, że jego cena sięgnie nawet pięciu mln dolarów.
W ubiegłym roku fani legend muzyki mieli okazję wziąć udział w licytacjach równie personalnych, co ta z fragmentem dredów Marleya. Pod młotek trafił bowiem naszyjnik z kilkoma włosami Leonarda Cohena, autora światowego hitu "Hallelujah", a także kępka włosów wspomnianego wcześniej lidera Nirvany.