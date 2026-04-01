Amerykański dom aukcyjny JC Auctions ogłosił, że fani legendy reggae, Boba Marleya, mogą już teraz wejść w posiadanie wyjątkowej pamiątki po zmarłym w 1981 r. muzyku. Na licytację trafiło coś naprawdę szokującego - fragment włosów jamajskiego artysty! Słynął on nie tylko z przebojów "One Love" czy "No Woman, No Cry", lecz także ze swojej charakterystycznej fryzury, w związku z czym kawałek dredów może być nie lada gratką dla jego miłośników.

Nietypowa pamiątka po Bobie Marleyu trafiła na aukcję. Szacuje się, że fani zapłacą za nią nawet 25 tys. funtów!

W opisie aukcji czytamy o historii kawałka włosów Boba Marleya. Otóż przez wiele lat miał on się znajdować w prywatnej kolekcji jednej z fanek, Andrei, która obecna była na koncercie legendy w brytyjskim programie "Top of the Pops" w 1978 r. To tam weszła w posiadanie dreda, wraz z koleżanką dostając się na scenę i prosząc muzyka o kosmyk. Ostatecznie zmuszona była urwać go sobie sama, lecz Marley pozostał niewzruszony, a nawet dał dziewczynie swój autograf.

Licytacja nadal trwa, a jej koniec przewidziano na 9 kwietnia, o godz. 15:00 polskiego czasu. Eksperci szacują, że dred Boba Marleya może zostać sprzedany nawet za 25 tys. funtów (blisko 125 tys. złotych)

Aukcje z pamiątkami po legendach muzyki to niemal codzienność. Co jeszcze mogli wylicytować fani?

Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno również o aukcji, na której wylicytować można będzie ikoniczną gitarę Fender Mustang z teledysku "Smells Like Teen Spirit", należącą w przeszłości do Kurta Cobaina. Instrument ma trafić pod młotek jeszcze w tym roku, a do tego czasu prezentowany jest publicznie w galerii Christie's przy Rockefeller Center. Szacuje się, że jego cena sięgnie nawet pięciu mln dolarów.

W ubiegłym roku fani legend muzyki mieli okazję wziąć udział w licytacjach równie personalnych, co ta z fragmentem dredów Marleya. Pod młotek trafił bowiem naszyjnik z kilkoma włosami Leonarda Cohena, autora światowego hitu "Hallelujah", a także kępka włosów wspomnianego wcześniej lidera Nirvany.

