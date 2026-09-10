Niespodziewane wyznanie Mery Spolsky. Pokazała narzeczonego

"Trzy lata z Tobą, Gamoniu! Dziękuję i kocham" - tymi słowami Mery Spolsky zwróciła się do ukochanego na Instagramie. Do wpisu dołączyła kilka zdjęć, po raz pierwszy otwarcie przedstawiając Mateusza Golisa jako swojego narzeczonego.

Artystka pokazała także pierścionek z czerwonym kamieniem. Zamiast typowej zaręczynowej sesji zdecydowała się na swobodny kadr wykonany podczas wspólnego posiłku. Dopiero na InstaStories Spolsky wyjaśniła, że para zaręczyła się kilka miesięcy wcześniej. Informację udało im się zachować w tajemnicy od czerwca.

Mery Spolsky i Mateusz Golis pracują razem

Mateusz Golis jest fotografem i reżyserem, a jego nazwisko można znaleźć przy projektach realizowanych przez Mery Spolsky. Przygotowywał zdjęcia wokalistki i uczestniczył w powstawaniu jej teledysków. Ich relacja od początku rozwijała się więc również na gruncie zawodowym.

Para przez trzy lata nie opowiadała szerzej o swoim związku. W mediach społecznościowych artystki najwięcej miejsca zajmowały dotąd muzyka, koncerty oraz kolejne projekty. Tym razem Spolsky zdecydowała się odsłonić część prywatnego życia, nie podając jednak szczegółów planowanej uroczystości.

Nie wiadomo, kiedy odbędzie się ślub. Wokalistka i jej narzeczony nie poinformowali także, czy rozpoczęli już przygotowania.

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"Czas na Mery przed ołtarzem". Posypały się gratulacje

Pod zdjęciami szybko pojawiły się dziesiątki wiadomości od fanów i znajomych pary. "Gratulacje, kochani", "Cudownie" oraz "Miłości, ognia i szacunku wam życzę" - pisali komentujący.

Nie zabrakło żartów nawiązujących do słów wokalistki. "Nie taki gamoń, skoro taki sukces na rynku uczuciowym odniósł" - stwierdził jeden z internautów. Ktoś inny wykorzystał podobieństwo pseudonimu artystki do angielskiego słowa "marry", pisząc: "Jak coś, to merry me".

Mery Spolsky występuje pod tym pseudonimem od ponad dekady. Ma w dorobku cztery albumy studyjne, w tym "Miło było pana poznać", "Dekalog Spolsky" i "Marysia Kowalska". Poza nagrywaniem płyt koncertuje, pisze książki i samodzielnie rozwija charakterystyczną stronę wizualną swoich projektów.