Niespodziewana zmiana w jury "Tańca z gwiazdami". Kto zastąpi Julię Wieniawę?

"Zmieniamy ramówkę Polsatu i przygotowujemy odcinek dodatkowy. Irena Santor będzie gwiazdą kolejnego odcinka. Pary zatańczą do jej przebojów" - przekazał w ostatnią niedzielę Krzysztof Ibisz, który prowadzi "Taniec z gwiazdami" w parze z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Okazało się, że to nie koniec niespodzianek. W jury ze względu na jej wcześniejsze zobowiązania zabraknie Julii Wieniawy. Teraz Polsat oficjalnie ujawnił, kto zasiądzie u boku Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody.

Jolanta Kwaśniewska w jury "Tańca z gwiazdami". Zastąpi Julię Wieniawę

Okazało się, że jurorką zostanie Jolanta Kwaśniewska.

"Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość" - powiedziała Polsatowi Pierwsza Dama.

Niedzielny odcinek (godz. 19:55) zostanie podzielony na dwa bloki. W pierwszym pary zatańczą do piosenek Ireny Santor, która będzie oglądać występy ze specjalnie zbudowanego dla niej miejsca na widowni. Pary zatańczą do następujących utworów: "Embarras", "Serce", "Najpiękniejsze warszawianki to przyjezdne", "Powrócisz tu", "Już nie ma dzikich plaż" i "Na prawo most na lewo most".

Drugi blok to polskie tańce ludowe. Twórcy "Tańca z Gwiazdami" kolejny raz sięgają do korzeni polskiej kultury. W ćwierćfinale 16. edycji uczestnicy zmierzyli się z tańcami narodowymi. Tym razem będą to tańce ludowe. Jaka to różnica? Jak tłumaczy Andrzej Wołosz, choreograf specjalizujący się w polskich tańcach narodowych i regionalnych, który przygotowuje pary do występu - każdy z tańców narodowych ma swoje źródło w tańcach ludowych. Zobaczymy oberka, krakowiaka, polkę, czardasza, mazurka i taniec góralski z Podhala.

Zdaniem Andrzeja Wołosza największą trudnością na treningach jest to, że i tancerz, i gwiazda muszą się uczyć od zera i nie zawsze tancerz jest tym, któremu nauka idzie lepiej. Dodatkowo - nie wszystkie tańce mają ten sam stopień trudności. Najtrudniejsze to oberek, czardasz i krakowiak. Kto je wylosował i jak uczestnicy poradzą sobie z tańcami ludowymi zobaczymy już w niedzielę.

Po ośmiu odcinkach w "Tańcu z Gwiazdami" pozostało sześć par. Są to: para numer 2: Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz; para numer 3: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś; para numer 4: Helena Englert i Roman Osadchyi; para numer 5: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta; para numer 7: Dominik Rupiński i Estelle Francois oraz para numer 12: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.