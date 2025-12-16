Utworem "Nameless Children" Markéta Irglová chciała zwrócić uwagę na ważne problemy bezbronnych dzieci dotkniętymi różnymi globalnymi kryzysami, jednocześnie odchodząc od politycznego przesłania. Jej celem było zachęcenie słuchaczy do przezwyciężania różnic, skupieniu się na współczuciu i traktowaniu się z wzajemnym szacunkiem.

"Tam, gdzie miłość zwycięża z konfliktem" - czytamy w przesłaniu solowego nagrania. Piosenka przypomina nam, że wszyscy mamy obowiązek słuchać i pomagać tym, którzy najbardziej cierpią w trudnych chwilach.

Markéta Irglová: Prawda i miłość zamiast kłamstwa i nienawiści

"Być może najważniejsze jest to, abyśmy jako ludzkość ewoluowali i stali się narodem, który nie chce ani nie jest już w stanie akceptować ani dopuszczać się takich okrucieństw wobec siebie nawzajem. Narodem, który ceni ludzkie życie bardziej niż władzę i zysk, a prawdę i miłość zamiast kłamstw i nienawiści" - podkreśla Markéta Irglová.

W nagraniach wokalistkę i pianistkę wsparli muzycy towarzyszący jej w zespole The Swell Season: Joe Doyle (bas) i Piero Perelli (perkusja) oraz kwartet smyczkowy z Jihočeskiej filharmonii w Czeskich Budziejowicach. Produkcją utworu zajął się pochodzący z Islandii Sturl Míó Þórisson, prywatnie mąż Markéty. Za teledysk odpowiada Anni Ólafsdóttir.

W lipcu tego roku - po 16 latach przerwy - pojawił się trzeci album The Swell Season, czyli grupy, którą Markéta tworzy z Irlandczykiem Glenem Hansardem . "Forward" to następca "Strict Joy" (2009) i "The Swell Season" (2006). Z tym materiałem zespół pojawił się w Polsce na dwóch koncertach pod koniec maja, w Krakowie i Warszawie. Z kolei rok Markéta i Glen kończyli serią wyjątkowych koncertów w Czechach.

Przebojowy duet z filmu "Once". Niepozorny hit dał im Oscara

Przypomnijmy, że para poznała się w 2004 r., kiedy Markéta miała 16 lat. Jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili grupę The Frames, na czele której stoi Glen Hansard. Podczas pracy nad filmem "Once" (pochodzący z niego singel "Falling Slowly" przyniósł im Oscara) ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

Hansard i Irglová pozostawali przez lata w kontakcie, wzajemnie wspierając się na scenie. Irlandczyk ze swoją partnerką Maire Saaritsą przeniósł się do Helsinek (Finlandia).

Ania Wyszkoni o przygotowaniach do Sylwestra w Polsacie. "Moda z biegiem lat się zmieniła" INTERIA.PL