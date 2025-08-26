Magda Umer ma 75 lat, jednak stale potwierdza twierdzenie "wiek to tylko liczba". "Ta nasza młodość", "Jeszcze w zielone gramy" czy chociażby "Oczy tej małej" w wykonaniu Magdy Umer od lat wzruszają Polaków i tłumnie przyciągają ich na koncerty urodzonej w Warszawie artystki. Seria kolejnych, które miały odbyć się w sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, zostały anulowane ze względu na stan zdrowia wokalistki.

Magda Umer zmaga się z poważną chorobą. Pojawiło się oświadczenie ws. koncertów

"Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej, poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia" - przekazał Teatr Atelier w oficjalnym oświadczeniu, podając również informację o zasadach zwrotu biletów. "Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z Magdą Umer. "To nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać" - skomentowała w rozmowie z serwisem o2.pl Małgorzata Borzym z impresariatu Magdy Umer.

Pod wpisem Teatru Atelier pojawiły się setki podnoszących na duchu komentarzy fanów, którzy tłumnie życzą artystce szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowia i niech dobro układa Pani dni", "Pani Magdo, wysyłam moc dobrych myśli. Proszę wracać do zdrowia i na scenę. Czekamy", "Ogrom zdrówka dla Pani" - piszą internauci.

