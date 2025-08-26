Niepokojące wieści ws. Magdy Umer. "Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia"
Magda Umer to ceniona polska wokalistka, reżyserka, aktorka, autorka wielu recitali oraz legenda polskiej sceny, która kunszt poezji śpiewanej zna od podszewki. Była wieloletnią przyjaciółką Agnieszki Osieckiej - Teatr Atelier jej imienia niespodziewanie powiadomił, iż Umer nie będzie w stanie wystąpić podczas zaplanowanych koncertów.
Magda Umer ma 75 lat, jednak stale potwierdza twierdzenie "wiek to tylko liczba". "Ta nasza młodość", "Jeszcze w zielone gramy" czy chociażby "Oczy tej małej" w wykonaniu Magdy Umer od lat wzruszają Polaków i tłumnie przyciągają ich na koncerty urodzonej w Warszawie artystki. Seria kolejnych, które miały odbyć się w sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, zostały anulowane ze względu na stan zdrowia wokalistki.
Magda Umer zmaga się z poważną chorobą. Pojawiło się oświadczenie ws. koncertów
"Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej, poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia" - przekazał Teatr Atelier w oficjalnym oświadczeniu, podając również informację o zasadach zwrotu biletów. "Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie.
Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z Magdą Umer. "To nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać" - skomentowała w rozmowie z serwisem o2.pl Małgorzata Borzym z impresariatu Magdy Umer.
Zobacz również:
- Mariah Carey otrzyma prestiżową "Video Vanguard Award". Gwiazda będzie najstarszą laureatką tej nagrody
- Aaliyah wracała z planu zdjęciowego do teledysku. Zginęła w katastrofie lotniczej 24 lata temu
- Piotr Kupicha nie pamięta swojej kontrowersyjnej wypowiedzi sprzed lat. "Straszne czasy"
- Urszula zrobiła z tego utworu wielki przebój. Mija 65 lat od powstania "Konika na biegunach" [WYWIAD]
Pod wpisem Teatru Atelier pojawiły się setki podnoszących na duchu komentarzy fanów, którzy tłumnie życzą artystce szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowia i niech dobro układa Pani dni", "Pani Magdo, wysyłam moc dobrych myśli. Proszę wracać do zdrowia i na scenę. Czekamy", "Ogrom zdrówka dla Pani" - piszą internauci.