Świat muzyki disco stracił jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci. Victor Willis, wokalista i współtwórca największych hitów grupy Village People, zmarł 30 czerwca 2026 r. po krótkiej, gwałtownej chorobie, zaledwie dzień przed 75. urodzinami. Informację o jego śmierci przekazali pozostali członkowie zespołu w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa, wokalisty Village People. Prosimy o uszanowanie prywatności" - czytamy.

Od kościelnego chóru do ikony disco

Willis pochodził z Dallas, ale dzieciństwo i młodość spędził w San Francisco, gdzie bardzo szybko związał się z muzyką. Jako nastolatek śpiewał w kościele baptystycznym, w którym pastorem był jego ojciec, a później przeniósł swoje ambicje na scenę teatralną. Występował m.in. na Broadwayu w popularnym musicalu "The Wiz", co otworzyło mu drzwi do kariery w show-biznesie.

Kluczowy zwrot nastąpił w połowie lat 70., kiedy poznał francuskiego producenta Jacques'a Morali. To właśnie z nim współtworzył projekt Village People - barwną, przebojową grupę, która szybko stała się ikoną epoki disco. Willis był pierwszym frontmanem zespołu i jednym z głównych twórców jego brzmienia.

Jako wokalista Village People był nie tylko twarzą, ale i współautorem największych przebojów formacji. To jego głos słychać w takich utworach jak "YMCA", "Go West" czy "In the Navy". Na scenie wcielał się w wyraziste postacie - najczęściej policjanta lub oficera marynarki wojennej - co idealnie wpisywało się w rozpoznawalną, kostiumową estetykę zespołu i budowało jego legendę.

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Spór o "YMCA"

Choć Village People od lat kojarzeni byli z kulturą queerową Nowego Jorku, sam Willis prostował narosłe wokół "YMCA" interpretacje. "Ludzie powinni przestać doszukiwać się podtekstów. Taka interpretacja opiera się wyłącznie na domysłach dotyczących tekstu piosenki, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości" - podkreślał w wywiadach.

W ostatnich latach "YMCA" zaczęło żyć nowym życiem jako nieformalny hymn wieców wyborczych Donalda Trumpa. Zespół, a zwłaszcza sam Willis, nie pozostawiali tego bez reakcji. W 2023 r. skierowali oficjalne wezwanie do sztabu byłego prezydenta, żądając zaprzestania używania ich utworów po tym, jak "Macho Man" został zagrany podczas wydarzenia w Mar-a-Lago.

Jednocześnie w 2024 r. wspierali kampanię Kamali Harris, a rok później pojawili się na inauguracji Trumpa, występując na wiecu "MAGA Victory" w Waszyngtonie. Willis tłumaczył wówczas tę decyzję chęcią wyjścia ponad podziały. "Nasz utwór 'YMCA' to światowy hymn, który - mamy nadzieję - pomoże zjednoczyć kraj po burzliwej i podzielonej kampanii, w której nasz kandydat przegrał" - tłumaczył.

Walka o prawa autorskie i powrót do zespołu

W 1980 r. Victor Willis rozstał się z Village People i skupił się na solowej działalności, ale także na długoletniej walce o prawa autorskie do największych przebojów zespołu. Spór zakończył się jego ważnym zwycięstwem w 2012 r. Sąd przyznał mu współwłasność praw do takich hitów jak "YMCA", "Go West" i "In the Navy", a ława przysięgłych uznała, że jedynymi autorami 13 hitów grupy są właśnie Willis i Jacques Morali.

Po uporządkowaniu kwestii prawnych artysta wrócił do macierzystej formacji. W 2017 r. ponownie stanął na scenie jako główny wokalista Village People, przywracając zespołowi jego charakterystyczny głos i energię.

Życie prywatne i ostatnia trasa

Poza sceną Victor Willis od 2007 r. był mężem Karen Huff-Willis. Małżeństwo mieszkało w San Diego w Kalifornii, gdzie artysta łączył życie rodzinne z występami i pracą twórczą. Jeszcze w maju tego roku Village People zakończyli pierwszą część europejskiej trasy koncertowej. Na lato zaplanowane były kolejne występy we Włoszech i Francji - plany te przerwała jego nagła śmierć.