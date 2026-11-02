Nie żyje Steve Ellis. Ikona lat 70. zmarła "w następstwie powikłań choroby"

Wiadomość o śmierci Steve'a Ellisa opublikowano na Facebooku w niedzielę, 1 listopada. Z oświadczenia wynika, że muzyk odszedł wieczorem 30 października 2026 r. Jako przyczynę wskazano powikłania związane z przewlekłą chorobą. Nie ujawniono jednak szczegółowych informacji na jej temat. Głos przebojowego "Everlasting Love" miał 76 lat.

"Drodzy Przyjaciele, z ciężkim sercem przekazujemy wiadomość o śmierci Steve'a. W następstwie powikłań przewlekłej choroby Steve spokojnie odszedł wieczorem 30 października 2026 roku, w obecności swoich bliskich" - poinformowano w komunikacie.

Autorzy wpisu zachęcali do dzielenia się wspomnieniami o muzyku i przekazywania kondolencji jego rodzinie. Oświadczenie zakończono słowami "Everlasting Love", nawiązującymi do najsłynniejszego utworu z jego katalogu.

Miał 17 lat, gdy nagrał przebój Love Affair

Największą popularność przyniosły Ellisowi występy z Love Affair. Zaśpiewane przez niego "Everlasting Love" dotarło na szczyt brytyjskiej listy przebojów na początku 1968 r. Podczas nagrywania piosenki wokalista miał zaledwie 17 lat.

Sukces nie zakończył się na jednym singlu. Do pierwszej dwudziestki brytyjskiego zestawienia trafiły także "Rainbow Valley", "A Day Without Love", "One Road" oraz "Bringing on Back the Good Times". Ellis nie chciał jednak ograniczać się do popowego wizerunku. Pod koniec 1969 r. opuścił grupę i skierował swoją karierę w inną stronę.

Swoją karierę zaczął w wieku zaledwie 15 lat. Po doświadczeniach z Clifton Bystanders stanął na czele Soul Survivors - formacji, która następnie przekształciła się w Love Affair. Po odejściu z zespołu rozwijał działalność solową, śpiewał również w grupie Ellis i rockowym Widowmaker. Debiutancki album tej ostatniej formacji ukazał się w 1976 r. Zmiana repertuaru pozwoliła mu odejść od roli nastoletniego idola i sięgnąć po mocniejsze brzmienia.

Nie porzucił nagrywania także w późniejszych latach. Jeszcze we wrześniu 2026 r. ukazała się jego płyta "Baby Faced Assassin", zawierająca m.in. utwory współtworzone z Paulem Wellerem i Caroline Knott.

Bliscy żegnają muzyka

Wśród osób wspominających Ellisa znalazł się gitarzysta bluesowy Norman Beaker. W swoim wpisie nazwał go przyjacielem i znakomitym wokalistą, przypominając ich niedawną współpracę przy piosence "She Heals My Soul".

"Był legendą ruchu mod, wspaniałą osobowością. Będzie go bardzo brakowało" - napisał Beaker.

Wiadomość o śmierci artysty przekazał również jego wieloletni przyjaciel, producent i autor piosenek David Courtney. Słowa wsparcia skierował do żony wokalisty, Val, oraz pozostałych członków rodziny: "Z przykrością informuję o śmierci mojego długoletniego przyjaciela Steve'a Ellisa. Moje myśli są z Val i rodziną".